Havalimanları geçen yıla göre yüzde 6,7 daha fazla yolcu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kasım ayında havalimanlarında 197 bin 105 uçuşta 18 milyon 479 bin 860 yolcu seyahat ederek uçuş sayısının geçen yılın kasım ayına göre yüzde 15 arttığını bildirdi. Bakan Uraloğlu,“Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 93 milyon 846 bin 999, dış hat yolcu trafiğinin 135 milyon 737 bin 574 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 229 milyon 720 bin 220 yolcuya hizmet verildi" dedi.
Ocak-Kasım döneminde ise 2 milyon 318 bin 246 uçuşta 229 milyon 720 bin 220 yolcuya hizmet verildiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 6,7 arttığını kaydetti.
‘229 milyon yolcuya hizmet verildi’
Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 864 bin 880 ton, dış hatlarda 3 milyon 873 bin 442 ton olmak üzere toplamda 4 milyon 738 bin 323 tona ulaştığını da bildirdi.
‘İstanbul Havalimanı'nda 77 milyon yolcu trafiği'
‘Sabiha Gökçen’de 44 milyon yolcu trafiği’
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 aylık sürede iç hatlarda 105 bin 978, dış hatlarda 144 bin 560 olmak üzere toplamda 250 bin 538 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 19 milyon 442 bin 9, dış hatlarda 24 milyon 775 bin 396 olmak üzere toplamda 44 milyon 217 bin 405 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 293, 10 aylık dönemde ise 26 bin 546 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.