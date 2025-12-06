Havalimanları geçen yıla göre yüzde 6,7 daha fazla yolcu ağırladı

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise Kasım ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 440, dış hatlarda 35 bin 264 olmak üzere toplamda 44 bin 704’e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 414 bin 224, dış hatlarda 5 milyon 616 bin 838 olmak üzere toplamda 7 milyon 31 bin 62 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti. Ocak-Kasım döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 114 bin 651, dış hatlarda 389 bin 126 olmak üzere toplamda 503 bin 777 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu,

“İç hatlarda 16 milyon 429 bin 166, dış hatlarda 61 milyon 95 bin 797 olmak üzere toplamda 77 milyon 524 bin 963 yolcu trafiği gerçekleşti”