Hazine kefaletiyle 931 milyarlık kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugüne kadar ihracatçılardan üreticilere kadar çeşitli işletmelere kullandırılan 930 milyar 906 milyon 156 bin liralık krediye kefalet desteği sağladı. Teminat yetersizliği bulunan firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılması amacıyla KOBİ ve diğer tüm firmalara Hazine destekli kefalet sistemiyle katkı veriliyor. Bu imkandan üretici ve ihracatçı firmalar da yararlanıyor. Sistem kapsamında 2009'dan bu yıl mayıs sonuna kadar kullandırılan kredi tutarı 930 milyar 906 milyon 156 bin liraya ulaştı. Bu krediler için sağlanan kefalet 781 milyar 580 milyon 532 bin lira olurken kefalet risk bakiyesi de 133 milyar 683 milyon 2 bin lira olarak hesaplandı. Sistemle işletmelerce kullanılan ticari kredi tutarı 889 milyar 265 milyon 477 bin lirayı buldu.

Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde, en yüksek payı 664 milyar 221 milyon 504 bin lirayla işletme kredileri aldı. Bunu 67 milyar 263 milyon 47 bin lirayla yatırım kredileri, 16 milyar 599 milyon 944 bin lirayla gayri nakdi krediler takip etti. Sayı olarak da 1 milyon 379 bin 418 ticari kredi kullandırıldı. Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarı sektörlerine göre de analiz edildi. Buna göre, toplam kefalet tutarı içinde 316 milyar 948 milyon lira ile en yüksek payı imalat sanayii aldı. Bunu, 245 milyar 307 milyon lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 70 milyar 260 milyon lirayla inşaat, 28 milyar 809 milyon lirayla taşımacılık, depolama ve haberleşme izledi.