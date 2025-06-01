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Maliye denetimine takılan doktorlar uzlaşıya gitti: Gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artışı

Maliye denetimine takılan doktorlar uzlaşıya gitti: Gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artışı

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka destekli sistemle, özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktoru taradı, sisteme takılan doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artışı yaptı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen analiz çalışması, serbest meslek grubu içinde en yüksek potansiyele sahip doktorlar üzerinde yoğunlaştı. Yapay zeka destekli takip sonucunda riskli olarak değerlendirilen 3 bin 663 doktordan 1701'i pişmanlık hükümlerinden yararlanarak gelir vergisi beyannamesi verdi. Bu beyanlar kapsamında 1,7 milyar lira matrah bildirildi.

VERGİ ADALETİ İÇİN

Çalışma kapsamında riskli gruba dahil olmayan 158 doktor özelinde de etki analizi yapıldı. Bu doktorlar, 2025 yılı içinde herhangi bir zorlayıcı işlem olmadan pişmanlıkla beyanda bulundu. Söz konusu hekimler, toplamda 76 milyon lira matrah bildirdi. Böylece, çalışma kapsamında gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artışında bulunuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gönüllü uyumun vergi sistemindeki önemine vurgu yaparak, "Kayıt dışılıkla mücadelemizi sadece ceza ve yaptırımlarla değil, aynı zamanda mükelleflerimizi bilgilendirerek, yönlendirerek sürdürüyoruz. Bu çalışmayla gördük ki, önleyici denetim modeli sayesinde milyonlarca liralık gelir gönüllü olarak beyan edildi. Bu, sadece gelir artışı değil, aynı zamanda vergi adaletine olan güvenin göstergesidir" diye konuştu.



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