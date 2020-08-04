Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Enflasyon konusundaki mücadelemizi sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
TÜFE'nin haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:
"Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi.
Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. https://t.co/6X7qDaeGhR
TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi.