Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebatiden ekonomiye yönelik net mesajlar İhracat artmaya devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ekonomiye yönelik net mesajlar: İhracat artmaya devam ediyor

Bakan Nebati: Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen, ihracatımız artmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebatiden ekonomiye yönelik net mesajlar: İhracat artmaya devam ediyor
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Bakan Nebati: Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen, ihracatımız artmaya devam ediyor.

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