Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ekonomiye yönelik net mesajlar: İhracat artmaya devam ediyor Bakan Nebati: Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen, ihracatımız artmaya devam ediyor.

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