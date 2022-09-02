Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ekonomiye yönelik net mesajlar: İhracat artmaya devam ediyor

Bakan Nebati: Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen, ihracatımız artmaya devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Nebati: Olumsuz küresel koşullar, zayıf dış talep ve ABD doları lehine gelişen parite etkisine rağmen, ihracatımız artmaya devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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