Hazine'nin faiz yükü 1,4 trilyon lira

Uğur Duyan
04:0010/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunuma göre, Hazine'nin faiz giderleri ağustos ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 425 milyar liraya ulaştı. Bu rakama göre faiz giderlerinde yüzde 85,2 oranında bir artış yaşandı. Vatandaşın faiz yükü ise 773 milyar liraya ulaştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Hazine'nin faiz giderlerinin arttığını söyledi. Karahan, "Enflasyon odaklı hareket ediyoruz. Bu da faizi belli bir seviyede tutmamızı gerektiriyor. Bunun yansıması olarak da hazinenin faiz gideri artıyor. Birçok ülkede var bu, biz de de faiz giderleri artıyor" dedi. Meclis'e sunulan rapora göre; 2025 yılı bütçesinde bütçe açığı 1 trilyon 931 milyar lira olarak hedeflendi. Faiz gideri 1 trilyon 950 milyar lira öngörüldü. Ancak yıl içerisinde bu tutarların çok üstünde açık ve faiz gideriyle karşı karşıya kalınacak. Sadece ağustos ayı sonu itibarıyla 907 milyar liralık bir bütçe açığı oluşurken, faiz gideri de 1 trilyon 425 milyar liraya ulaştı. Bu rakama göre faiz giderlerinde önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 85,2 oranında bir artış yaşandı. Vatandaşın faiz yüküyse 773 milyar liraya ulaştı. Öte yandan Türkiye yüzde 40,5'luk politika faiziyle Venezuela'nın ardından dünyanın en yüksek faiz uygulayan ikinci ülkesi. Venezuela'da ise uygulan politika faizi son artırımla birlikte yüzde 59'a çıktı.


#Ekonomi
#faiz
#Hazine
