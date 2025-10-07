Merkez Bankası PPK toplantı tarihi Ekim 2025: Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi mi geliyor? Piyasalarda hareketlilik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 faiz kararını 23 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Piyasalarda 200 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, karar saat 14.00’te Başkan Fatih Karahan başkanlığındaki PPK toplantısının ardından duyurulacak. Enflasyon, döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmeler kararın seyrinde belirleyici olacak.





Merkez Bankası’ndan yeni hamle mi geliyor? Ekim ayı faiz kararı için gözler TCMB’de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın onuncu faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Enflasyon verilerinin ardından tüm dikkatler yeniden Para Politikası Kurulu’na (PPK) çevrildi. Başkan Fatih Karahan liderliğindeki kurul, 23 Ekim 2025 Perşembe günü toplanarak politika faizini belirleyecek. Ekonominin yönünü belirleyecek karar, her zaman olduğu gibi saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak.





Ekim ayında faiz indirimi beklentisi ağırlık kazandı

Merkez Bankası, son olarak Eylül 2025’te aldığı kararla politika faizini %43’ten %40,50’ye düşürmüştü. Böylece yıl içinde toplamda 5 kez faiz indirimi yapılmış oldu. Ekim toplantısı öncesinde piyasalarda 200 baz puanlık yeni bir indirim beklentisi öne çıkıyor. Ancak küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kuru baskısı ve enerji fiyatlarındaki yükseliş bu tahminlerin önündeki en büyük belirsizlikler olarak değerlendiriliyor. Ekonomistlerin bir bölümü, TCMB’nin kademeli indirim politikasını sürdürmesini, bir bölümü ise faizleri sabit tutarak yıl sonu enflasyon verilerini beklemesini bekliyor.





Karar piyasalar için kritik eşik

Politika faizi, hem mevduat hem de kredi faizlerini doğrudan etkilediği için iç piyasada yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, şirketler ve bireyler açısından yön belirleyici olan bu karar; döviz kuru, borsa ve tahvil piyasalarında da anlık dalgalanmalara yol açabiliyor. Özellikle yılın son çeyreğine girilirken alınacak olası bir indirim kararı, hükümetin büyüme öncelikli para politikası mesajını güçlendirebilir.





PPK toplantı takvimine göre sıradaki durak: 23 Ekim

TCMB’nin resmi takvimine göre 2025 yılı Para Politikası Kurulu toplantılarının bir sonraki durağı 23 Ekim 2025. Toplantının ardından yayımlanacak faiz kararı metni ve toplantı özeti, piyasalara önümüzdeki aylarda izlenecek para politikası adımlarına ilişkin ipuçları verecek. Kararın ardından gözler Kasım ayında yayımlanacak Enflasyon Raporu ve Finansal İstikrar Raporu’na çevrilecek.





Son karar: 23 Ekim Perşembe, saat 14.00’te