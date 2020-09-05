Hazır giyim yaralarını sardı: ​İhracatta hedef 33 milyar dolar

Katma değerli üretimi, istihdama ve ihracata katkısıyla Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip hazır giyim endüstrisi, 5 yıl aranın ardından sektörel ihracatta yeniden zirveye oturdu. Temmuz’da 1,8 milyar dolar çıtasını aşarak kendi rekorunu kıran hazır giyim endüstrisi, Ağustos’ta 1 milyar 546 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, rakamları değerlendirerek, gelecek hedeflerini anlattı. Salgınla birlikte küresel pazarlarda oluşan yeni dengelerin Türk hazır giyim endüstrisinin elini güçlendirdiğini belirten Gültepe, “İhracatta üç aylık kan kaybının ardından haziran ayından itibaren çok hızlı bir toparlanma dönemine girdik" dedi.

Mustafa Gültepe

AYLIK BAZDA İHRACAT REKORU

Gültepe, sektörün beklentilerinin karşılanması halinde hazır giyim ihracatını birkaç yıl içinde ikiye katlayıp İHKİB’in gelecek stratejisini oluşturan “Dört Dörtlük Plan”daki 33 milyar dolarlık hedefi yakalayabileceklerini kaydetti. Hazır giyim endüstrisinin Türkiye ekonomisi için öneminin salgın sürecinde bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Gültepe, “Mayıs ayında yüzde 38,3’e kadar gerileyen kapasite kullanımımız Ağustos’ta yüzde 68,9’a ulaştı. Depolarımızdaki stokların hızla çekilmesinin yanı sıra maske ve koruyucu giysiye yoğun talebin de katkısı ile haziran ayı ihracatımızda yüzde 25 artış kaydettik” dedi. Temmuz ihracatının yüzde 8,4 artışla 1 milyar 812 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Gültepe, aylık ihracatta ilk kez 1,8 milyar dolar çıtasının üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attıklarını belirtti.

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5 YIL ARADAN SONRA TEKRAR ZİRVEYE OTURDUK

Sektör olarak ağustos ayında çok iyi bir performans gösterdiklerini vurgulayan Mustafa Gültepe, Türkiye ihracatında yüzde 5,7 oranında düşüşe rağmen kendilerinin yüzde 10,9’luk artış ile 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydederek, bu sonuçla 5 yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduklarını söyledi. Gültepe sözlerini şöyle sürdürdü: “Hazır giyim sektörünün ilk 10 pazarı arasında yer alan ülkelerden İsrail’e ağustos ayında ihracat yüzde 39, Hollanda’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 30, İngiltere’ye yüzde 27, İspanya’ya yüzde 14, Fransa’ya yüzde 12, Almanya’ya ise yüzde 7 arttı.Avrupa ve ABD’den gelen siparişlerin önümüzdeki 4 ayın da iyi geçeceğine işaret ediyor.”

ABD HAZIR GİYİMDE TÜRKİYE’YE YÖNELDİ

Küresel markaların tedariklerini yakın coğrafyalardan karşılamayı tercih edeceklerini, ayrıca anlık talebe hızlı cevap verebilme kapasitesinin yeni dönemin en önemli dinamiklerinden birini oluşturacağını vurgulayan Gültepe, “Yeni dönemin parametreleri, ihracatımızın yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa’da Türkiye’yi avantajlı konuma getiriyor” diye konuştu. Gültepe, Avrupa’nın yanı sıra yılda 100 milyar doların üzerinde hazır giyim ürünü ithal eden ABD’den de Türkiye’ye bir yönelim gözlemlediklerini dile getirirken, geçtiğimiz 8 ayda ABD’ye ihracatın yüzde 19,3 oranında arttığını belirtti.