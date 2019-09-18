Ekonomi Hedef 10 bin girişimci
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hedef 10 bin girişimci

Franchising sektörünün hacmi 43 milyar doları buluyor. 2019’da alanda istihdam sayısının 250 bin kişiyi aştığını ifade eden UFRAD Genel Başkanı Mustafa Aydın, 2020’de pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşacağını belirtiyor. Aydın, sektöre kadın girişimcinin daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, “2019 yılının başından beri 6 binin üzerinde yatırımcı franchise sistemi ve markaların gücünü arkasına alarak kendi işinin sahibi oldu. Bu rakamın yıl sonunda 10 bine ulaşmasını bekliyoruz” diyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Franchisinge ilgi her geçen gün artıyor. En fazla yatırımın yiyecek ve içecek sektöründe olduğu görülen alana daha çok kadın girişimcinin ilgi göstermesi büyük dikkat çekiyor. Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Mustafa Aydın, bugun 43 milyar doları bulan işletme hacmi ile sektörün, gelecek yıllarda da ülke ekonomisinin önemli çarklarından biri olmaya devam edeceğine işaret ediyor. 2019’da alanda istihdam sayısının 250 bin kişiyi aştığını ifade eden Aydın, 2020’de pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşacağını belirtiyor.

Mustafa Aydın

KALKINMA ARACI

“2019 yılının başından beri 6 binin üzerinde yatırımcı franchise sistemi ve markaların gücünü arkasında alarak kendi işinin sahibi oldu. Bu rakamın yıl sonunda 10 bine ulaşmasını bekliyoruz” diyen Aydın, Türkiye’deki zincir işletmelerin 3 bin 500, bağlı şube sayısının ise 65 bini bulduğu bilgisini paylaşıyor. Yurt dışına açılan Türk marka sayısının 215 olduğunu aktaran Aydın, “Bu rakamlar da gösteriyor ki markalarımız artık sadece hizmet ihracatında önemli bir oyuncu değil, ülke ekonomisinin kalkınması ve yurt dışında tanınması içinde önemli bir araç” diyor. ‘Franchising sistemi’nin, yatırımcıya, marka sahibinin yıllarca kurumsallaşmak için çalıştığı bilgi birikimini kullanarak, bulunduğu bölgede fırsat eşitliği oluşturduğunu ve girişimcinin ciddi bir yatırımla, bir iş sahibi olmasını sağladığını anlatan Aydın, sistemin bu kadar hızlı büyümesinin nedenleri arasında, gerekli sermaye tutarı, girişimcinin motivasyonu, kabul görmüş bir marka ve kontrol mekanizmasının olmasını gösteriyor.

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KADINLARDAN YOĞUN İLGİ VAR

Kendilerini en çok mutlu eden durumun ise her gün daha fazla kadın girişimcinin sisteme katılması olduğuna dikkati çeken Aydın, şunları söylüyor: “Marka gücü ile iş hayatına atılarak daha akıllı yatırımlar yapan kadın girişimciler farklı alanlarda franchise sistemi uygulamaları da oluşturuyor. Taze bir bakış açısıyla çok başarılı iş modelleri geliştiriyorlar.” “Türkiye’de franchising, gıdadan gayrimenkule, otomotivden eğitime günden güne birçok sektörde büyüyen bir sistem” diye konuşan Aydın, değişik sektörlerden birçok farklı markanın uygulamayla daha da geliştiğini ve büyüdüğünü gördüklerini aktarıyor. Başkan Mustafa Aydın, sektörün büyüdükçe, alana ilginin de hızla katlandığını vurguluyor.

  • KAHVE İŞİ, GAYRİMENKUL ÖN PLANA ÇIKTI
  • Yiyecek ve içecek sektöründe yoğunluğun olduğu ülkemizde son yıllarda özellikle kahve ve çay markalarının ilgi gördüğünü ifade eden Aydın, şunları aktarıyor: “Türkiye’deki inşaat sektöründe 10 yılı aşkındır yaşanan yükselişe paralel olarak gayrimenkul sektörünün büyümesi ve yabancı yatırımcıların pazara girmesiyle gayrimenkul danışmanlığı alanında da franchise sistemine büyük bir ilgi var. Bu alanların dışında oto yıkama ve kuru temizleme gibi hizmet alanları da yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor.”
  • MARKALARI YATIRIMCI İLE BULUŞTURACAK
  • Franchising sistemi ile faaliyet gösteren 20’nin üzerinde sektörün bulunduğunu belirten Aydın, UFRAD olarak yoğun çalışma ve eğitimler düzenledikleri bilgisini paylaşarak, şunları kaydediyor: “Franchise vermek isteyenle girişimcinin ikili görüşmeler yapması, birbirlerini tanımaları açısından faydaları bulunuyor. 10-13 Ekim 2019 tarihlerinde her yıl olduğu gibi dünyanın en büyük Franchise fuarında ülkemizin ve dünyanın lider markalarını yatırımcılarla uluşturacağız.”

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