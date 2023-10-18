Hem girişimcilikte hem de üretimde sınıf atladık

Türkiye’nin üretim kapasitesi, ülkenin dört bir yanındaki KOBİ’lerin son yıllardaki atılımı sayesinde hızla artıyor. Ülkemizdeki KOBİ’lerin yüzde 91’i imalat sanayiinde yer alırken, son yıllarda Ar-Ge alanına ağırlık vermeye başlayan işletmeler katma değerli ürün için önemli çalışmalara imza atıyor. Hem Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte katma değerli üretimin önünü açan hem de girişimcileri destekleyen teknoparkların sayısı da son 20 yılda hızla arttı. 2002’de 2 olan teknopark sayısı, yapılan yatırımlarla 101’e kadar çıktı. Bu teknoparklar, Ar-Ge kapasitesinin artışında başrol oynarken, ihracatını da bu sayede 10 milyar dolar bandına çekti.





OSB SAYISI 400’E DAYANDI

2030 yılına gelindiğinde Türkiye’de 100 bin teknogirişimin kurulması hedefleniyor. 2000 yılında 1,2 milyar dolar seviyesinde olan yıllık Ar-Ge harcaması, günümüzde 11,5 milyar dolara yükseldi. Türkiye geneline yayılan Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) sayısı da geride kalan süre zarfında hızla artış gösterdi. KOBİ’lerin üretim gücü kurulan OSB’lerle katlanırken, 2002’de 192 olan OSB sayısı günümüzde 400’e dayandı. Türkiye genelinde şu anda 394 OSB bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından izin verilen OSB sayısı 355 olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuruluş onayı verdiği 39 tarım ihtisas OSB de dahil edildiğinde Türkiye’deki toplam OSB sayısı 394’e yükselmiş oldu. OSB sayısındaki artışın sektörel bazlı bölgelerin de devreye alınmasıyla daha da artması bekleniyor.





100 BİNİ AŞKIN KOBİ İHRACAT YAPIYOR

Katma değerli üretimin ve ihracatın önemli unsuru olan KOBİ’ler, Ar-Ge alanındaki atılımıyla üretimini hızlandırırken, ihracat yapan KOBİ sayısı 100 binin üzerine çıktı. Girişimcilik, işletme geliştirme, Ar-Ge teknoloji üretim ve yerlileştirme, işletme geliştirme, büyüme ve küreselleşme destek programlarıyla KOBİ’lere destek veren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), devreye aldığı programlarla üretime omuz veriyor.



