Her sektöre özel vergi rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ticari kazanç elde eden esnaflar, zirai kazanç elde eden çiftçiler, serbest meslek kazancı elde edenler ve maaşlı çalışanlar gibi ücret geliri elde edenler için vergi rehberi hazırlandı. 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan rehberde ücret kapsamında değerlendirilen ödemeler, ücret gelirinin vergilendirmesi, ücret matrahının hesaplanması sırasında indirim konusu yapılacak unsurlar, vergiden istisna edilen ücret ödemeleri ile yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde beyan edilen ücret gelirinden yapılacak indirimler, ücret gelirine uygulanacak vergi tarifesi, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi gibi konularda açıklamalara yer verildi.





ÖRNEKLERLE ANLATILDI

Rehberde ayrıca, ücret gelirinin beyanına ilişkin durumlar ve vergi tutarları, örnek hesaplamalarla birlikte anlatıldı. Tüm meslek gruplarına göre harcama, gelir, vergi ve vergi indirimleri gibi kalemler, tablolarla ayrı ayrı gösterildi ve beyanın nasıl oluşturulması gerektiği açıklandı. Buna göre örneğin, çiftçilerin ektikleri alana göre hangi vergi grubunda ödeme yapması gerektikleri belirtilirken tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve ülkeye faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik etme amacıyla verilen tüm ikramiye ve mükâfat Gelir Vergisi'nden arındırıldığı da bu rehberlerde yer alıyor.





ÜRETİME VERGİ DESTEĞİ

Sanayi alanında yapılacak yatırımlar ile ihracat ve üretimin bir üst lige çıkması için vergilendirmede de destekler sunuluyor. Buna göre; teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlar vergi dilimine girmeyecek ve böylece yatırımın artırılması sağlanacak. Bu bölgelerde olmayan ancak ülke gelişimine katkısı olacak herhangi bir yatırım için de indirimler sunuluyor. Bunlar dışında ticaret ile uğraşanlar için de vergilerini hesaplayabilmesi için tablolar bulunuyor. Buna göre 1 milyon TL geliri bulunan ve 400 bin TL menkul sermayesi olan bir kişinin 280 bin TL vergi ödeyeceği belirtiliyor.





GELİR VERGİSİ İKİ TAKSİT ILE ÖDENİYOR

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, 1 Mart-1 Nisan 2024 tarihleri arasında veriliyor. 2023 takvim yılında elde edilen ücret gelirlerine ilişkin olarak verilecek yıllık Gelir Vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2024 takvim yılının mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; ödenecek. Ayrıca beyannameler; Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamından, Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) aracılığıyla internet ortamından verilebiliyor.



