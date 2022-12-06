Hızla büyüyen sigorta sektörünün etki analizi yapıldı: 230 trilyonluk teminata ulaştı

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Araştırma Merkezi ile birlikte hazırladığı “Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi” dün İstanbul’da açıklandı. TSB’ye üye şirketlerin üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantıda Prof. Dr. Gökhan Özartan ve Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu, yaptıkları sunumlarla Rapor’a dair ayrıntıları ve olası senaryoların millî ekonomi üzerindeki ‘doğrudan’ ve ‘dolaylı’ etkilerini paylaştı.

BÜYÜMEYE KATKISI

Rapora göre; Türk sigortacılık sektöründeki Gayrisafi Milli Hasıla (GSYH) içerisindeki payının yüzde 2,2 oranından, muadil ülkelerde gözlemlenen ortalama yüzde 3,2’ye çıkması durumunda sektörün yaklaşık yüzde 45’lik büyüyeceğini dikkat çekildi. Potansiyel Senaryoya göre ise öngörülen penetrasyon artışı sayesinde Türkiye ekonomisi için GSYH üzerindeki toplam etkinin yüzde 3,51’lik büyüme ve 197,8 milyar TL’lik artışı söz konusu olabileceği ifade edildi. Penetrasyon oranının yüzde 2,2’den yüzde 4,5’e yükseldiği öngörülen Pozitif Ayrışma Senaryosu’nda ise GSYH üzerindeki toplam etkinin yüzde 7,46’lık büyümeyle 421 milyar TL’lik artış sağlayacağı öngörüldü.

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AKTİF BÜYÜKLÜK 616 MİLYAR LİRA

TSB Başkanı Atilla Benli, Türkiye’deki sigorta sektörünün hızla büyüyen dev bir ekosistem haline geldiğini ve milli ekonominin dinamosu olduğunu vurguladı. Sektörün Türk ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Benli, “Türk sigorta ve emeklilik sektörü, 2021 sonu itibarıyla sahip olduğu toplam 427 milyar liralık aktif büyüklük, 104,9 milyar TL prim üretimi ve GSYH’nin 32 katına ulaşan 230 trilyon TL tutarındaki teminata ulaştı. 2022’nin 3’üncü çeyreğinde aktif büyüklüğünü 616 milyar liraya, prim üretimini ise 146,8 milyar liraya ulaştıran sektörümüz, hızla büyüyen dev bir ekosistemdir” dedi.

BÜYÜME POTANSİYELİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞTIK

“Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi” ile sigorta ve emeklilik sektörlerinin büyüme potansiyelini ve bunu hayata geçirebilecek adımları tespit etmeyi amaçladıklarını ifade eden Benli, “Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne doğru ilerlerken, Türkiye Sigorta Birliği olarak sürdürülebilir kalkınma hamlesinde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirme kararlılığıyla, çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

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Millî ekonomiye daha fazla katkı sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin mega yatırımlarını, vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın yarınlarını güvence altına alıyor, ülkemiz ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkılarımızla geleceğin güçlü ve büyük Türkiye vizyonuna, ‘Türkiye Yüzyılı’na büyük bir gayretle hizmet etmeye gayret ediyoruz.”