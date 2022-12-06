Ekonomi Hızla büyüyen sigorta sektörünün etki analizi yapıldı 230 trilyonluk teminata ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hızla büyüyen sigorta sektörünün etki analizi yapıldı: 230 trilyonluk teminata ulaştı

2022’nin 3’üncü çeyreği itibariyle 616 milyar liralık bir aktif büyüklüğe ve 146,8 milyar liralık prim üretimine ulaşan sigortacılık sektörü, 230 trilyon lira tutarında teminata ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “Ülke Gayrisafi Milli Hasılası’nın 32 katı kadar büyüklükte bir teminata ulaşan sektörümüz, hızla büyüyen dev bir ekosistemdir” dedi.

Abone Ol Google News
Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Hızla büyüyen sigorta sektörünün etki analizi yapıldı: 230 trilyonluk teminata ulaştı
Sigortacılık sektörü, 230 trilyon lira tutarında teminata ulaştı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Araştırma Merkezi ile birlikte hazırladığı “Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi” dün İstanbul’da açıklandı. TSB’ye üye şirketlerin üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantıda Prof. Dr. Gökhan Özartan ve Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu, yaptıkları sunumlarla Rapor’a dair ayrıntıları ve olası senaryoların millî ekonomi üzerindeki ‘doğrudan’ ve ‘dolaylı’ etkilerini paylaştı.

BÜYÜMEYE KATKISI

Rapora göre; Türk sigortacılık sektöründeki Gayrisafi Milli Hasıla (GSYH) içerisindeki payının yüzde 2,2 oranından, muadil ülkelerde gözlemlenen ortalama yüzde 3,2’ye çıkması durumunda sektörün yaklaşık yüzde 45’lik büyüyeceğini dikkat çekildi. Potansiyel Senaryoya göre ise öngörülen penetrasyon artışı sayesinde Türkiye ekonomisi için GSYH üzerindeki toplam etkinin yüzde 3,51’lik büyüme ve 197,8 milyar TL’lik artışı söz konusu olabileceği ifade edildi. Penetrasyon oranının yüzde 2,2’den yüzde 4,5’e yükseldiği öngörülen Pozitif Ayrışma Senaryosu’nda ise GSYH üzerindeki toplam etkinin yüzde 7,46’lık büyümeyle 421 milyar TL’lik artış sağlayacağı öngörüldü.

AKTİF BÜYÜKLÜK 616 MİLYAR LİRA

TSB Başkanı Atilla Benli, Türkiye’deki sigorta sektörünün hızla büyüyen dev bir ekosistem haline geldiğini ve milli ekonominin dinamosu olduğunu vurguladı. Sektörün Türk ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Benli, “Türk sigorta ve emeklilik sektörü, 2021 sonu itibarıyla sahip olduğu toplam 427 milyar liralık aktif büyüklük, 104,9 milyar TL prim üretimi ve GSYH’nin 32 katına ulaşan 230 trilyon TL tutarındaki teminata ulaştı. 2022’nin 3’üncü çeyreğinde aktif büyüklüğünü 616 milyar liraya, prim üretimini ise 146,8 milyar liraya ulaştıran sektörümüz, hızla büyüyen dev bir ekosistemdir” dedi.

BÜYÜME POTANSİYELİNİ TESPİT ETMEYE ÇALIŞTIK

“Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi” ile sigorta ve emeklilik sektörlerinin büyüme potansiyelini ve bunu hayata geçirebilecek adımları tespit etmeyi amaçladıklarını ifade eden Benli, “Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne doğru ilerlerken, Türkiye Sigorta Birliği olarak sürdürülebilir kalkınma hamlesinde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirme kararlılığıyla, çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

Millî ekonomiye daha fazla katkı sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin mega yatırımlarını, vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın yarınlarını güvence altına alıyor, ülkemiz ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkılarımızla geleceğin güçlü ve büyük Türkiye vizyonuna, ‘Türkiye Yüzyılı’na büyük bir gayretle hizmet etmeye gayret ediyoruz.”

En düşük sigorta primi ne kadar?
ÖZGÜN
En düşük sigorta primi ne kadar?
FETÖ İŞKURu böyle hortumlamış

FETÖ İŞKUR'u böyle hortumlamış

​DHKP-C terör örgütüne de uzanan 80 milyonluk yolsuzluk.
Silah satışı 7 yıldır artıyor

Silah satışı 7 yıldır artıyor

​2018'den bu yana listenin başındaki beş firma ABD merkezli.
İntihal eylemi

İntihal eylemi

​Boğaziçi'nde karı-koca aynı tezle master yapmış.
85 milyonun bütçesi

85 milyonun bütçesi

​TBMM'de sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı.
Meclis'te Kılıçdaroğlu provokasyonu

Meclis'te Kılıçdaroğlu provokasyonu

​Halkın iradesini yok saydı.
Otobüs ikiye bölündü

Otobüs ikiye bölündü

​Alibeyköy'deki tramvay kazasında 'sinyalizasyon bozuk' iddiası.
Tercihim sınıf arkadaşım

Tercihim sınıf arkadaşım

​Devlet Bahçeli 6'lı masanın adayını seçti.
MİT Suriye'de vurdu

MİT Suriye'de vurdu

​PKK'nın Ayn İsa sorumlusu etkisiz.
Enflasyonda düşüş başladı

Enflasyonda düşüş başladı

​ÜFE'de 21,6 puanlık gerileme.
Pençe Kilit'te binbaşı şehit

Pençe Kilit'te binbaşı şehit

​Mehmet Duman 1 yaşında bir çocuk babasıydı.
Rusya vanayı kapatır endişesi

Rusya vanayı kapatır endişesi

​AB'nin Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulaması başladı.
Bana suikast yapılabilir

Bana suikast yapılabilir

​Musk Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etmişti.
Anadolu'da festival heyecanı kalıcı

Anadolu'da festival heyecanı kalıcı

​4. Bingöl Kısa Film Festivali'nden izlenimler.
Brezilya gövde gösterisi yaptı

Brezilya gövde gösterisi yaptı

​Sambacılar, Güney Kore'ye şans tanımadı ve farklı kazandı.
10. dakikada herkes tribünlere baktı

10. dakikada herkes tribünlere baktı

​Brezilyalı taraftarlar, Güney Kore maçında efsanelerini unutmadı.

Livakovic kurtardı <br>Hırvatlar turladı

Livakovic kurtardı
Hırvatlar turladı

Japonya elendi, Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.