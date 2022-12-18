Ekonomi Hızla yaygınlaşan dolu savara Kadıoğlundan tepki Akıl dışı bize yakışmıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hızla yaygınlaşan dolu savara Kadıoğlu'ndan tepki: Akıl dışı bize yakışmıyor

Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan 'dolu savar' cihazıyla ilgili eleştirilerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Akıl dışı, bize yakışmıyor. Bu tamamen umut tacirliği." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Hızla yaygınlaşan dolu savara Kadıoğlundan tepki: Akıl dışı bize yakışmıyor
Piyasada dolu savar diyerek satılan cihaz

Türkiye'de 2018 yılında ilk kez Van'da dolu önlemi olarak üretilen 'dolu savar' gün geçtikçe il il yaygınlaşıyor.

Üreticiler, makinanın yaklaşık 10 kilometrelik mesafede yukarı püskürttüğü gazla birlikte, çıkan sesle de dolunun yere yağmur olarak düştüğünü ifade ediyor.

Anadolu'da bir çok belediye de dolu savar için sipariş verdiğini açıklıyor.

Ancak İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 'dolu savar' adlı cihazın bilim ve akıl dışı bir mucize arayışı olduğunu belirterek, dolu önlemi olarak tarım sigortası yaptırılması, bahçelere de dolu ağı kurulmasını önerdi.

"TAMAMEN UMUT TACİRLİĞİ"

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Dolu savar işi Bulgaristan'da yapılıyor ama, meteorolojinin, bilimin en ileri olduğu ülke Amerika. Gelişmiş ülkelerde dolu savar diye bir şey yok. Dolu savar fotoğraflardan göreceğiniz gibi, uzun boru gibi bir şey. Yağışı havalarda kamyon lastiğinin patlaması gibi ses çıkarıyor. Bu ses güya 10 kilometre ötede, bulutun içindeki dolu tanelerini küçültüyor. Etilen gazı olduğu söyleniyor. Makine 10 kilometreden doluyu görüyor, etilen gazı ile de dolu yağmura çevriliyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Buradan oraya etilen gazı gönderiyorsunuz, o gaz havada dağılmadan nasıl gidecek? Tamamen umut tacirliği. Ben bir atmosfer bilimcisi ve bu konuda Amerika'da doktora yapmış, Türkiye'de uzun yıllar bulut yağış fiziği dersi vermiş biri olarak, uzaktaki borudan çıkan 'çuf çuf' seslerinin ya da iddia edilen gazın böyle bir şey yapması mümkün değil. Doluyu nasıl engellediğinin hiçbir anlamı yok. Diğer yandan; 'Efendim bu makina olmasaydı bu dolu daha büyük yağacaktı' deniyor. Yalanların sonu yok. Bulutun içerisindeki gök gürültüsü doluyu engelleyemiyor ama, 5-10 kilometredeki araba lastiği patlama sesi mi doluyu engelliyor? Bunu bazen araba fabrikaları da alıp koyuyor. Bunu imaj için kullanıyorlar Bakın bizde dolu önleme makinası var, bizim arabalarımızda dolu hasarı olmaz diyorlar. Ama onların da arabalarında hasarlar oluyor, burada bir algı oyunu var. Gerçekten bu teknoloji çalışsaydı, Amerika ve Avrupa'da hiçbir bahçeyi dolu vurmazdı, zarar görmezdi" diye konuştu.

Bir günlüğüne ziyarete açıldı İstanbullular akın etti: Sokaklar dolup taştı uzun kuyruklar oluştu
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1454 yılında Fatih Fenerde kurulmuş, tarihin en eski ve görkemli okulları arasında yer alan Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, 1 günlüğüne ziyaretçilere açıldı.
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Geçen yıl da düzenlenen yeni yıl kermesi için açılan okula, kimi fotoğraf çekmek, kimi bir şeyler satın almak, kimi de mimariyi görmek için geldi.
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Kermes için gelenler hem araç hem de yaya trafiği oluşturdu. Kuyruk, okulun bulunduğu Sancaktar Yokuşunun sonuna kadar uzandı.
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Okul bahçesinde ve sokakta sıra bekleyenler arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı. Okulun içinde de yoğunluk oldukça fazlaydı.
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Okulun çevresindeki yoğunluk havadan da görüntülendi. Kermes için Gaziantepte gelen Burak Tazeoğlu, Gaziantepten geliyorum. Bunun olduğunu bildiğim için katıldım. Sabah 7de evden çıktım, 7den beri yoldayım, bir 3 saattir de buradayım kalabalıkta. Hala giremedik, bu gidişle de zor gireceğiz. Çok kalabalık araba ve insan ilerleyemiyor. Buraya 3üncü gelişim ama içeriye girememiştim dedi.
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Özlem Şensoy da 2 saat 5 dakikadır bekliyoruz. İlk defa gezeceğiz, ziyarete kapalı bir her olduğu için yılda bir defa bunun için açılıyor. Heyecanlıyız. Ben mimari dokuyu merak ediyorum. Dışarıdan çok görkemli ve her zaman önünden geçerken etkilendiğim bir yer. İçerisi nasıl mimarisi nasıl onu merak ediyorum diye konuştu.
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Hakan Tunç da 1 buçuk saattir bekliyoruz. Aşağı ana yoldan başladı sıra. Hep kapısına kadar gelip fotoğraflarını çektik. Onun dışında içeriye girememiştik. İlginç şeyler görürsek alacağız yoksa fotoğraf çekeceğiz ifadelerini kullandı. Kermesteki satıcılardan Madlen Kapu da Hepsi el emeği el örgüsü işlerim var. Ziyaretçilere sunmaya geldik. İlgi güzel kalabalık bayağı. Girmekte de zorlanıyorlarmış dedi
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Bir günlüğüne ziyarete açıldı İstanbullular akın etti: Sokaklar dolup taştı uzun kuyruklar oluştu
Halk arasında 'Kırmızı Mektep' olarak bilinen Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi bir günlüğüne ziyaretçilere açıldı. Ziyarete gelenler, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu, sokaklar dolup taştı.

Karadeniz'de hamsi bereketi: Beş bin kasa balık yakaladılar
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Kastamonunun Cide ilçesinde balıkçılar, yaklaşık beş bin kasa hamsiyle limana ulaştı.
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Karadenize açılarak avlanan balıkçıların limana dönmelerinin ardından hamsiler önce kasalara alındı, sonra buzlanarak tırlara yüklendi.
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Tırlara yüklenen balıklar Samsuna götürülmek üzere yola çıktı.
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Balık bolluğu haberini alan ilçe sakinleri ise limana akın etti. Balıkçılar vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.
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Hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Önder, Hamsi bolluğu geç başladı. Cidede birkaç gün daha bu bolluk sürecek gibi görünüyor. dedi.
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Limana balık almaya gelen Utku Can ise Hamsi bolluğu yaşanıyor. Bizler de halk olarak bundan istifade ediyoruz. Kaptan ve balıkçılara teşekkür ediyorum. dedi.
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Karadeniz'de hamsi bereketi: Beş bin kasa balık yakaladılar
Kastamonu Cide'de dün Karadeniz'e açılan balıkçılar, tekneleri dolu geri döndü. Cide Limanı'na yanaşan 10'dan fazla balıkçı teknesinde 5 bin kasadan fazla balık yakalandı.

Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi
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Kaza, saat 04.00 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Fikirtepe mevkisinde meydana geldi.
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Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RJ 6725 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
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Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, kaza yapan otomobilin içinde kimsenin olmadığı görülürken, sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
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Ekipler büyük çapta hasarlı olan otomobil çevresinde inceleme yaparken, kazadan dakikalar sonra beliren bir kişi, sürücü olduğunu ileri sürdü.
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Ambulansa binen bu kişinin herhangi bir yarasının olmadığını fark eden polis ekipleri, durumu şüpheli bularak inceleme başlattı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
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Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Kaçan sürücü dakikalar sonra geri geldi
Kadıköy, İstanbul Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından sürücünün kaçtığı iddia edilirken, dakikalar sonra olay yerine gelen kişi, sürücü olduğunu ileri sürerek ambulansa bindi. Bu durumu şüpheli gören polis inceleme başlattı.
Oda Başkanıdenetime çıktı

Oda Başkanı
denetime çıktı

​Taksicilerin en fazla ceza yediği yere gitti.
Katarda dev final

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​Dünya futbolunun en büyüğü bugün belli olacak.
Asgari ücret ve EYTde son durum

'EYT'de teknik çalışmalar son aşamada. Asgari ücrette salı günü uzlaşı sağlanacağına inanıyorum.'

​Diplomatik kaynaklar: Libya ile Mısır bir an önce diyalog süreci başlatmalı.

​Avara kasnak gibi toplanıp dağılıyorlar.
İşte Trabzonspor'un borcu

İşte Trabzonspor'un borcu

Bordo-mavili kulübün genel kurul toplantısında açıklandı.

800 saat sürdü: Görenler şaştı kaldı.

​Turan ordusunun temeli atıldı.

​Karadeniz'de yaşanan bolluk balıkçıları sevindirdi.

​İmamoğlu'na altılı masadan veto.

Sokaklar dolup taştı uzun kuyruklar oluştu.

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