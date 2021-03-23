​Hızlı dönüşüme 3 milyar TL bütçe

Türkiye genelinde bin 473 yerel yönetim birimine 3 bin 511 personeliyle proje ve finansman hizmeti veren İller Bankası, Türkiye’nin iki önemli konusunda çözüm odaklı harekete geçti. Hem kentsel dönüşüm, hem de su kaynakları temini ve korunması konularının çözümünü hedefleyen banka, bunun için tüm imkanlarını seferber edecek. Bankanın nominal sermayesinin 30 milyar lira olduğunu ve 19,5 milyar liralık ödenmiş sermayesi ile bankacılık sektöründe 1’nci sırada, 46,7 milyar liralık aktif büyüklüğü ile de kalkınma ve yatırım bankaları arasında 3’ncü sırada yer aldığını dile getiren İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, şehirleri birer marka şehir haline getirecek çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Büyük, “81 ilimizin tamamına kentsel dönüşümde kredi ve hibe imkanı sunuyoruz” dedi. Bankanın dönüşüm kredisi için bütçeden ayırdığı pay da 2021 yılı için 3 milyar lira olarak açıklandı. Kentsel dönüşüme istekli belediyeler ihtiyaç duymaları halinde İlbank’a başvurabilecek.

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Yusuf Büyük

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HAZIRLIK YAPAN BELEDİYELER VAR

3 belediyeye kredi kullandırdıklarını belirten Yusuf Büyük, sayının bu yıl artmasını bekliyor. Konu ile ilgili çalışma yapan belediyeler olduğunu bildiklerini dile getiren Büyük, tüm talepleri değerlendireceklerini ve uygun görünen projelere kredinin faizinde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacaklarını aktardı. Faiz desteğinin yanı sıra belediyelere 7 yıla varan uzun vade desteği de sunuluyor. Banka, sanayi alanlarının dönüşümünde de önemli bir yol üstleniyor. Yusuf Büyük, bu kapsamda ilk olarak İstanbul Arnavutköy’deki yaklaşık 1,5 milyon metrekare alanda, ulaşım ve altyapı sorununu çözdüklerini, kentin gelişimi ile bütünleşik ve şehircilik ilkelerine uygun bir şekilde yeniden planlayıp kente kazandırılacağını söyledi.

ÖDEME GÜCÜNE BAKILACAK

Kentsel dönüşüm talebinde bulunacak olan belediyelerde kredinin geri ödenme gücü belirleyici olacak. Bir belediyenin kredi talebinde bulunduğu zaman kredibilitesine baktıklarına dikkat çeken Büyük, “Belediyelerin gelir ve gider dengesini inceliyoruz. Bizden daha önceden kredi kullandı mı, kamuya borcu var mı ödeme gücü bulunuyor mu diye bakıyoruz ve uygunsa talep ettiği krediyi tahsis ediyoruz. Alacaklarımızı da ona gelen ve bizde toplanan paylardan tahsil ediyoruz. Yani bizim verdiğimiz kredilerde ödenmeme riski yok” dedi. İlbank, iklim değişikliği nedeniyle geleceğin en önemli sorunu olan kuraklığa da çözüm bulmak için gayretini en yüksek seviyeye çıkardı. Kovid 19 sonrası dünyanın en önemli gündeminin iklim değişikliği olacağına işaret eden Büyük, gerek atık su arıtma tesisleri gerekse güvenli ve sağlıklı su sistemleri noktasında çalışmaları olduğunu aktardı.

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YERELDE PROJE ÇOK

Türkiye’deki yerel yönetimlerin bankadan talep ettiği 15 milyar liralık proje finansmanı bulunuyor. Yusuf Büyük gelen her talebi incelediklerini belirterek öncelik sırasına aldıkları projeler olduğunu söyledi. Büyük, "Mesela çevre, su, ulaşım ve atık gibi vatandaşa dokunacak projeleri öncelik listesine alıyoruz. Gelen yeni proje taleplerinin yıllık 6-7 milyar liralık kısmını da çok rahat tahsis edebiliyoruz. Ama yine vatandaşı doğrudan ilgilendirecek konularda rakamı yıllık bazda 1-2 milyar lira daha yukarıya çekebiliyoruz” bilgisini verdi. Bu tür kredilerde de vadeler 36 aydan başlıyor ve 180 aya kadar çıkabiliyor. Bankanın gelir getirici kalemleri arasında gayrimenkul alım satımı da bulunuyor. Son 3 yılın gayrimenkul gelir bilançosu 4 milyar 500 milyon lira olarak hesaplanıyor. Bankanın yakın zamanda 1 milyar lira büyüklüğü olan yeni ihalelere çıkması da bekleniyor.

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HEDEF YURT DIŞINA AÇILMAK

Gelecek dönem hedefler arasında Bürüksel’de bir ofis ve alt yapı GYO şirketi kurmak da var. Ofis bankaya zaman ve hareket kabiliyeti sağlayacak. Alt yapı GYO şirketi ise ülkeye döviz girdisi açısından önemli. Bir şirket kurabilirlerse yurtdışından birçok iş alabileceklerini belirten Büyük,

şeklinde konuştu.

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