Ekonomi Otomobil ihracatında dikkat çeken artış Yüzde 1932 arttı
OTOMOTİV

Honk Kong'a yapılan otomobil ihracatında dikkat çeken artış: Yüzde 1932 arttı

Otomobil ihracatında dikkat çeken artış: Yüzde 1932 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye'den 2020'de 118 ülke ve özerk bölgeye binek otomobil ihracatı yapıldı. Binek otomobilin dış satımında Fransa, İtalya ve Almanya ilk üç sırayı alırken, Hong Kong'a yapılan ihracattaki artış dikkat çekti. Hong Kong'a 2019'da 609 bin dolarlık binek otomobil ihraç edilirken geçen yıl yüzde 1932 artışla 12 milyon 392 bin dolarlık satış kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye'den 2020'de 118 ülke ve özerk bölgeye binek otomobil ihracatı yapıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi geçen sene 25 milyar 548 milyon 468 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 37'sini oluşturan binek otomobil dış satımı ise 9 milyar 533 milyon 689 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İLK ÜÇTE AB ÜLKELERİ YER ALDI

Sektör, geçen yıl en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım 1 milyar 641 milyon 136 bin dolar oldu.

Fransa'yı, 877 milyon 798 bin dolarlık binek otomobil ihracatıyla İtalya takip etti. İhracatta üçüncü sırada yer alan Almanya'ya ise 852 milyon 949 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, Birleşik Krallık'a 800 milyon 481 bin, İspanya'ya 693 milyon 700 bin, İsrail'e 559 milyon 115 bin, Polonya'ya da 494 milyon 960 bin dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

Ayrıca, binek otomobil ihracatında Slovenya 452 milyon 782 bin dolarla 8'inci, Belçika 357 milyon 647 bin dolarla 9'uncu, Mısır 331 milyon dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

YÜZDE 1932 ORANINDA ARTTI

Binek otomobil grubunda 10 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan pazarlara bakıldığında, bazı ülke ve özerk bölgelere dikkati çeken artışlar yaşandığı görüldü.

Hong Kong'a 2019'da 609 bin dolarlık binek otomobil ihraç edilirken geçen yıl yüzde 1932 artışla 12 milyon 392 bin dolarlık satış kaydedildi.

Japonya'ya geçen yıl, 2019'a kıyasla yüzde 701 yükselişle 16 milyon 362 bin, Azerbaycan'a yüzde 252 artışla 10 milyon 493 bin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yüzde 173 yükselişle 35 milyon 790 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Aynı dönemde Suudi Arabistan'a yüzde 68 artışla 53 milyon 462 bin, Çekya'ya yüzde 25 yükselişle 46 milyon 346 bin, Danimarka'ya yüzde 16 artışla 106 milyon 830 bin, İsviçre'ye yüzde 11 yükselişle 84 milyon 395 bin, Bulgaristan'a da yüzde 8,5 artışla 135 milyon 443 bin dolarlık binek otomobil ihracatına imza atıldı.

Sıfır otomobilde fiyatlar değişiyor: İşte marka marka en ucuz araç fiyatları
FOTOĞRAF 55
Title
Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor.
Title
İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kalmıştı.
Title
Ocak ayı ile birlikte bazı bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 ocak en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı.
Title
İşte güncelleme öncesi ve sonrası 2021 sıfır araç modelleri ve fiyatları..
Title
Aralık 2020 Citroen C-Elysee Fiyatı: 192 bin 500 lira
Title
Ocak 2021 Citroen C-Elysee Fiyatı: 197 bin 500 lira
Title
Aralık 2020 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 900 lira
Title
Ocak 2021 Dacia Sandero Fiyatı: 158 bin 953 lira
Title
Aralık 2020 Jeep Renegade Fiyatı: 289 bin 450 lira
Title
Ocak 2021 Jeep Renegade Fiyatı: Güncelleniyor...
Title
Aralık 2020 KIA Rio Fiyatı: 139 bin 400 lira
Title
Ocak 2021 KIA Rio Fiyatı: 156 bin 273 lira
Title
Aralık 2020 Mercedes A180 Fiyatı: 413 bin 500 lira
Title
Ocak 2021 Mercedes A180 Fiyatı: 386 bin 200 TL
Title
Aralık 2020 Peugeot 301 Fiyatı: 192 bin 500 lira
Title
Ocak 2021 Peugeot 301 Fiyatı: 204 bin 192 lira
Title
Aralık 2021 Renault Clio Fiyatı: 137 bin 900 lira
Title
Ocak 2021 Renault Clio Fiyatı: 152 bin 900 lira
Title
Aralık 2020 Seat Ibiza Fiyatı: 161 bin 500 lira
Title
Ocak 2021 Seat Ibiza Fiyatı: 170 bin lira
Title
Aralık 2020 Toyota Corolla Fiyatı: 190 bin 900 lira
Title
Ocak 2021 Toyota Corolla Fiyatı: 203 bin 600 lira
Title
Volkswagen Polo
Title
2021 yılı güncelleme öncesi liste fiyatı: 187 bin 300 lira
Title
Discovery Sport
Title
Ocak 2021 yılı güncelleme öncesi liste fiyatı: 910 bin 626 lira
Title
Ssangyong Korando
Title
Ocak 2021 yılı güncelleme öncesi liste fiyatı: 325 bin lira
Title
Suzuki Swift
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 216 bin 900 lira
Title
Mitsubishi Space Star
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 178 bin 900 lira
Title
Nissan Micra
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 181 bin 800 lira
Title
Opel Corsa
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 172 bin 900 lira
Title
Aralık 2020 Hyundai i10 Fiyatı: 141 bin 600 lira
Title
Ocak 2021 Hyundai i10 Fiyatı: 156 bin 600 lira
Title
Skoda Fabia
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 193 bin 900 lira
Title
Aralık 2020 Volvo V60 Fiyatı: 645 bin 715 lira
Title
Ocak 2020 Volvo V60 Fiyatı: 677 bin 238 lira
Title
Audi A3 Sportback
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 421 bin 355 lira
Title
Fiat Egea
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 123 bin 900 lira
Title
Honda Civic
Title
2021 yılı Ocak ayı güncelleme öncesi liste fiyatı: 231 bin 200 lira
Title
Aralık 2020 BMW 118i Fiyatı: 401 bin 300 lira
Title
Ocak 2021 BMW 118i Fiyatı: 417 bin 700 lira
Title
Suzuki, yeni yıla Vitara ve Swift Hibrit modellerine özel olarak sunduğu cazip fiyat ve sıfır faizli kredi uygulamasıyla başladı.
Title
Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, ALLGRIP 4x4 sürüş sistemi, verimli yakıt tüketimi ve ileri güvenlik teknolojilerine sahip Vitara’ya 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz veya 284 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
Title
Yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu ve güvenlik özellikleriyle sınıfının en donanımlı ve uygun fiyatlı modeli Swift Hibrit ise yine ocak ayına özel 60 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz veya 9 bin TL nakit alım desteği ile satışa sunuluyor.
Title
Ocak ayı boyunca Toyota’nın ürün stoğundaki 2020 model yılı tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller,c ve C-HR modelleri 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile Toyota Plaza Aksoy’da alıcılarını bekliyor.
Title
Ayrıca kampanyada 2020 ve 2021 model bazı araçlarda da yine 0.99 finansman oranı ile 24 ile 36 ay arasında değişen vade ile satılacak.
Sıfır otomobilde fiyatlar değişiyor: İşte marka marka en ucuz araç fiyatları
2021 yılına girilmesinin ardından otomobil markaları sıfır araç kampanyalarını güncellemeye başlarken fiyat listelerinde de değişiklik oldu. İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası sıfır araçlara yönelen vatandaş ise fiyat listelerindeki güncelleme sonrası 2021 yılının en ucuz araç modellerini araştırıyor. İşte BMW, Citroen, Fiat, Audi, Volkswagen, Mitsubishi, Opel, Honda, Toyota, Mercedes, Jeep, Kia, Land Rover, Pegeout, Renault, Ssangyong, Seat, Nissan, Hyundai, Skoda, Volvo sıfır araç fiyatları..


Abone Ol Google News
23 Ocakta denize iniyor

23 Ocak'ta denize iniyor

Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'ye güç katacak.
Bir ülkeye sadece 25 doz

Bir ülkeye sadece 25 doz

​Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı tedarikinde eşitsizlik' tepkisi.
Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Balıkta<br>bu hilelere dikkat

Balıkta
bu hilelere dikkat

​Ağır ve parlak durması için akılalmaz yöntemler...

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

Türkiye'nin vitrinini işliyoruz

​Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim

İlk teslimat için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.