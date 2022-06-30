Hububat alım fiyatlarının güncelledi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin hububat alım fiyatlarının güncellediğini açıkladı. Buna göre, ton başına buğdayda 400 lira, arpada 200 lira artırılmasına ve hububat alım primlerinin temmuzdan itibaren ödenmesine karar verildi.
TMO Hububat alım fiyatları güncellenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/rYT6fMx5tI
TMO Hububat alım fiyatları güncellenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/rYT6fMx5tI— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) June 30, 2022
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