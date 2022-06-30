Ekonomi Hububat alım fiyatlarının güncelledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hububat alım fiyatlarının güncelledi

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin hububat alım fiyatlarının güncellediğini açıkladı. Buna göre, ton başına buğdayda 400 lira, arpada 200 lira artırılmasına ve hububat alım primlerinin temmuzdan itibaren ödenmesine karar verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hububat alım fiyatlarının güncelledi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin hububat alım fiyatlarının güncellediğini açıkladı. Buna göre, ton başına buğdayda 400 lira, arpada 200 lira artırılmasına ve hububat alım primlerinin temmuzdan itibaren ödenmesine karar verildi.

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