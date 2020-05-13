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Ekonomi Hükümet master planı hazırlıyor Koronavirüs sonrası bisiklet ulaşım aracı haline getirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hükümet master planı hazırlıyor: Koronavirüs sonrası bisiklet 'ulaşım aracı' haline getirilecek

Koronavirüs sonrası dönemde ulaşım alışkanlıklarımızda büyük değişimlerin yaşanması bekleniyor. Salgın riski nedeni ile sosyal mesafe kurallarının devam edeceği bu dönem için hükümet, bisikleti ulaşım aracı haline getirmek için kapsamlı bir proje hazırlıyor. Pandemi ile birlikte insanların bisikleti daha fazla tercih edeceğini belirten sektör temsilcileri, Türkiye'nin aynı zamanda üretim üssü olabileceğine işaret ediyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
Koronavirüs sonrası bisiklet kullanımı yaygınlaşacak.
Koronavirüs sonrası bisiklet kullanımı yaygınlaşacak.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüşlerin ardından normalleşme süreci başladı ve bu döneme özgü bir takım uygulamalar hayata geçirildi.

Salgın sonrası dönemde birçok alanda değişim ve dönüşümlerin yaşanması bekleniyor. Bunlardan biri de şüphesiz ulaşım alışkanlıklarımıza dair olacak.

AVRUPA'DA BİSİKLETE YOĞUN TALEP VAR

Bilindiği üzere, koronovirüs sürecinde Avrupa ülkelerinde bisiklete olan talepte ciddi artışlar görüldü ve yapılan araştırmalarda toplum ulaşım konusundaki alışkanlıkların büyük ölçüde değişeceği belirtildi.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Bisiklet Endüstrisi Derneği As Başkanı Bayram Akgül, Türkiye'de bisikletin, ulaşım aracı olarak kullanılması için hükümetin master planı hazırladığını söyledi.

"İNSANLAR ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRECEK"

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili projelerin pandemi süreci ile birlikte hız kazandığını söyleyen Akgül, "İnsanlar alışkanlıklarını değiştirecek. Türkiye'de elektrikli bisiklet trendi var. Pedal destekli bisikletlerin de varlığı ile insanlar ulaşımda bisikleti daha fazla kullanacaktır" diye konuştu.

BİSİKLET SAĞLIKLI VE EKONOMİK ULAŞIM ARACI

Türkiye'de bisiklet kullanımının istenilen seviyede olmadığını belirten Akgül, "Bisiklet, sağlıklı ve ekonomik olan bir ulaşım aracıdır. Bisikleti sosyal hayatımızda 'karne hediyesi' olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Avrupa ülkelerinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için teşvikler var. Mesela Fransa'da bisikletini tamir ettirenlere 50 euro veriliyor. Vergi iadesi ve bisiklet yollarını arttırmak gibi teşvikler de söz konusu" ifadelerine yer verdi.

Akgül, ayrıca 2020 sonuna kadar fiyat zammı yapmayacaklarının da altını çizdi.


TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR

Türkiye'nin aynı zamanda dünya bisiklet üretiminde bir merkez olabileceğini belirten Akgül, şöyle devam etti:

  • "Türkiye'nin üretim merkezi olmasına sektör olarak hazırız. Türkiye, dünya ekonomisinin büyük bölümüne hitap edebilen bir bölgedeyiz. Avrupa, Ortadoğu, Afrika gibi bölgelere kısa mesafe ile ulaşabileceğimiz için avantajlı bir konumdayız"

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