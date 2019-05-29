İDO’da yaz tarifesi başlıyor

İDO, 17 Haziran itibarıyla ’2019 Yaz Tarifesi’ne geçiyor. Yapılan şirket açıklamasına göre okulların açılış ve kapanış tarihleri ile yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak planlanan seferlerle yaz tarifesi, 17 Haziran 2019- 15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak. Yaz tatili ve Kurban Bayramı yoğunluklarını da öngörerek bütün hatlarının planlamasını oluşturan İDO, yaz tarifesi biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

KURBAN BAYRAMINDA BAYRAMLIK TARİFE

Açıklamaya göre İDO, yaz sezonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili için 9 Ağustos Cuma başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında geçerli olacak Kurban Bayramı Tarifesi uygulayacak.

Ayrıca İDO, Kurban Bayramı tatili süresince Hızlı Feribot Hatları, Deniz Otobüsü Dış Hatlar, Deniz Otobüsü İç Hatlar ve Araba Vapuru hatlarında toplamda 3 bin 503 adet sefer yapılmasını planlanıyor.

YAZ TARİFESİ İLE DENİZ OTOBÜSÜ VE HIZLI FERİBOT SEFERLERİNİ ARTIRIYOR

Açıklamaya göre Yenikapı-Bandırma hızlı feribot hattında günlük sefer sayısı hafta içi karşılıklı toplam 6, hafta sonu ise 12’ye, Yenikapı-Bursa (Güzelyalı) hızlı feribot hattında günlük sefer sayısı hafta içi karşılıklı toplam 4, hafta sonu ise 10’a çıkarıyor. Ayrıca yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Yenikapı-Yalova hattındaki sefer sayısı da karşılıklı toplam 18’e çıkarılıyor. Buna göre sabah saat 07:45’ ten başlayıp gece saat 23:45’e kadar karşılıklı 2 saat aralıklarla seferler gerçekleşecek.

Pendik-Yalova hattında yapılan düzenleme ile 07.00-12.00 ve 14.00-23.00 saatleri arasında saat başı sefer düzenlenirken, Cumartesi günleri 06.00 seferi ve Cuma-Cumartesi-Pazar günleri 13.00 seferinin eklenmesiyle sefer sayısı karşılıklı toplam 36’ya çıkarılıyor.

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MARMARA DENİZİ'NDE SEFERLER ARTIYOR

Avşa ve Marmara Adası’na da seferler artıyor. Yaz tarifesi ile birlikte Cuma ve Pazar günleri karşılıklı toplam 13 sefer ile tatilcilere kolay ulaşım imkanı sunulacak. Ayrıca Ekinlik adasında yolcu talebi değerlendirilmiş olup yaz dönemi boyunca Cuma günleri Ekinlik adasına gidiş, Pazar günleri de Ekinlik adasından dönüş olacak şekilde yapılacak. 12 Nisan 2019 tarihinde başlayan Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy deniz otobüsü hattı sefer sayısı ise, bölge halkından gelen yoğun talep değerlendirilerek hafta içi 6’ya,hafta sonu ise 8’e çıkarılıyor. İDO, ayrıca Marmara Denizi’ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Armutlu ve Kumla seferlerini de artırıyor. Kadıköy - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu hattına Kumla güzergâhı eklenerek Cuma ve Cumartesi günleri karşılıklı 8, Pazar günleri ise karşılıklı toplam 7 sefer gerçekleştirilecek.

Yaz tarifesinde İDO’nun tüm hatlarında tatil yoğunluğuna uygun değişikliklere gidildiği gibi,Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattındaki seferler de günlük karşılıklı toplam 14’e çıkarılıyor.

İstanbulluların adalara ulaşımlarını sağlamak amacıyla da 17 Haziran’da Beşiktaş-Yenikapı-Adalar seferlerini başlatıyor.

ARABALI VAPUR HATLARINDA DA YENİ DÜZENLEMELER VAR

Sirkeci- Harem araba vapuru hattı seferleri, hafta içi ve Cumartesi yoğun saatlerde doldur - boşalt sistemi ile 05.30’dan 23.00’e kadar, Pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında 30 dakika aralıklarla düzenlenerek, yoğun kent trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor.

Eskihisar - Topçular araba vapuru hattında ise her gün 24 saat kesintisiz olarak düzenlenen seferler, aynı şekilde doldur- boşalt sistemi ile devam edecek.

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FOTOĞRAF 14 Marmara Üniversitesi'nde sırasıyla Çalışma Ekonomisi ve Dış Ticaret bölümlerini bitirip, gittiği Londra'da 1 yıl da 'Dış Ticaret Tamamlayıcı Eğitimi' alan Nursen Kankotan, İstanbul ve İzmir'de sağlık alanında hizmet veren 2 şirkete ortak oldu. Nursen Kankotan, aldığı kararla yıllar sonra memleketi Tunceli'ye kesin dönüş yaptı. Hozat'ın Akpınar köyü Yeşilyurt mezrasına yerleşen Kankotan, tarım ve çiftçilik alanında organik üretim tesisi kurmaya karar verdi. Kankotan, 2,5 milyon liralık yatırımla 124 dönümlük arazide 15 bin dut fidanı dikip, ipek böceği kozası üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladı. Kankotan, memleketinde organik tarım ve ipek böceği kozası üretimi yapmayı amaçladığını belirterek, Bir gün bir belgesel izledim. Orada insanların geleneksel yöntemlerle evlerinde bir odada, kapalı bir alanda ipek böceği kozası ürettiğini ve bundan da büyük keyif aldığını izledim. Kazanç elde ettiklerini de gördüm... Neden böyle bir şey yapmayalım biz de diye düşündüm. Fakat biraz daha büyük çaplı olarak yola çıktık. Yaptığımız iş, biraz büyük oldu. Umarım bunu ilerletip, ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Şu anda diktiğimiz dut fidanları aşısız. Fakat bunlar bir yıl sonra ipek böcekçiliğine yönelik aşılanarak yaprak verimi yüksek olmasını sağlayacağız... Aynı zamanda burada bir 2 bin 500 metrekare kapalı alan yapacağız. Çünkü bu bahçenin kapasitesi çok yüksek olacak. 2 bin 500 metrekare bir kapalı alan yapıp ipek böceklerini orada besleyeceğiz... u kadar dağların arasında bir alanı seçmemizin nedeni steril bir ortam sağlamak. Çünkü ipek böcekleri sigara ve parfüm kokuları da dahil bütün yapay kokulardan etkilenen bir canlı. O nedenle tarım ilaçlarından, egzozdan uzak bir alan belirledik dedi. 'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAPAMA DUT BAHÇESİ OLACAK': Nursen Kankotan, İstanbul'da lüks bir hayat yerine organik ve doğal bir ortamda yaşayarak memlekete faydalı olmayı istediğini ifade ederek, Burası, Türkiye'nin en büyük kapama dut bahçesi diye tabir edilen bir bahçe olacak. Üretimi kademeli olarak yükseltip, maksimum verime ulaşmayı hedefliyoruz... Bundan sonra köyümde organik tarım ve koza üretimi yapacağım. Amacım Türkiye'ye faydalı olmak. Artık Türkiye yerli ve milli üretimi geliştirmek zorunda ve bu nedenle ben de organik tarım alanında daha iyi şeyler yapmak istiyorum diye konuştu. Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam ise ilçeyi tarım üssü haline getirme çabası içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: Bir kadın üreticimizle Hozat'ta ipek böcekçiliği üzerine bir çalışma içerisine girdik. Şu anda Hozat ilçemizin Akpınar köyünde Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği dut bahçesini oluşturduk... 124 dönüm üzerine 15 bin dut fidanının toprakla buluşturulmasıyla gerçekleştirilen bu bahçemizi biz mayıs ayı sonu itibariyle faaliyete geçirdik. İnşallah 2 yıl sonra bu bahçeden üretim elde edilmesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük ipek böcekçiliği üretiminin gerçekleşeceği ilçe, Hozat olacaktır... Türkiye'nin en büyük dut bahçesi bu zamana kadar Manisa'nın Gördes ilçesindeydi. Ancak bundan sonra Hozat Türkiye'nin en büyük bahçesine sahip ilçe diyeceğiz. Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor Memleketi Tunceli'ye dönüp 2,5 milyon liralık yatırımla tesis kuruyor İstanbul'da sağlık sektöründe hizmet veren iş insanı Nursen Kankotan (42), memleketi Tunceli'nin Hozat ilçesine kesin dönüş yapıp, 2,5 milyon liralık yatırımla dut bahçesi ve ipek böceği koza üretim tesisi kuruyor. Kankotan, kurulan tesisin, Türkiye'nin en büyük kapama dut bahçesi olacağını söyledi.

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