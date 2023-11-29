İFM’de şube açacak

Ali Eşelioğlu, "Hedeflerimiz arasında Türkiye için lider dijital finansal altyapı oluşturmak, ülkemizin dijital altyapısını güçlendirmek ve ulusal finansal egemenliği korumak yer alıyor" dedi. Eşelioğlu, Türkiye'nin jeopolitik avantajlarından yararlanarak İstanbul Finans Merkezi'nde bir ofis açacaklarını söyledi.

Eşelioğlu, EOS Network ortaklığı ile Türkiye’de bir laboratuvar kuracaklarını bildirdi. Türkiye’nin finansal altyapısına yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydeden Eşelioğlu, “Blok zincir, akıllı sözleşmeler ve Web3 uygulama güvenliğinde CertiK, kripto uyumluluk çözümlerinde Elliptic, e-ticaret kötü amaçlı yazılım ve güvenlik açığı tespitinde Sansec ve yine blok zincir güvenliği konusunda SlowMist ile anlaşmalarımız söz konusu. Bunlar küresel çapta çok değerli anlaşmalar” dedi.