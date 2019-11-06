İhalesi 2020’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planladıklarını belirterek, "Limanın hizmete girmesiyle İstanbul kruvaziyer turizminde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek” dedi.

Turhan, uluslararası alanda özellikle son yıllarda alternatif tatil arayışı içinde olanların tercih ettiği kruvaziyer turizminin, kısa zamanda pek çok farklı ülke ve şehri görebilmenin yanı sıra konforlu konaklama imkanı sunduğunu söyledi.

LİMANLARIMIZA UĞRAYAN GEMİ SAYISI ARTTI

Kruvaziyer turizminin dünya turizminin yüzde 2'sini oluşturduğunu ifade eden Turhan, "Bu değer bize bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu göstermektedir. Ülkemizde kruvaziyer turizmi, 2003'ten 2009'a kadar yıllık ortalama yüzde 23'lük büyüme gösterdi” diye konuştu. 2009'da dünyada yaşanan ekonomik krizden kruvaziyer turizminin de olumsuz etkilendiğini hatırlatan Ulaştırma Bakanı Turhan, 2010'dan itibaren toparlanma sürecine giren bu turizm dalının 2013'te 2 milyon 240 bin yolcuyla Türkiye'deki en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.