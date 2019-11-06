Ekonomi İhalesi 2020de
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhalesi 2020’de

İstanbul’u lüks turizmde merkez yapacak dev Yenikapı Kruvaziyer Limanı projenin ihalesi önümüzdeki yıl yapılacak. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, “Limanı kısa sürede hizmete almayı planlıyoruz. Bu liman Türkiye'ye 2,5-3 milyon kruvaziyer gemi yolcusu getirme fırsatı sunacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cahit Turhan
Cahit Turhan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planladıklarını belirterek, "Limanın hizmete girmesiyle İstanbul kruvaziyer turizminde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek” dedi.

Turhan, uluslararası alanda özellikle son yıllarda alternatif tatil arayışı içinde olanların tercih ettiği kruvaziyer turizminin, kısa zamanda pek çok farklı ülke ve şehri görebilmenin yanı sıra konforlu konaklama imkanı sunduğunu söyledi.

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  • Kruvaziyer turizminin dünya turizminin yüzde 2'sini oluşturduğunu ifade eden Turhan, "Bu değer bize bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu göstermektedir. Ülkemizde kruvaziyer turizmi, 2003'ten 2009'a kadar yıllık ortalama yüzde 23'lük büyüme gösterdi” diye konuştu. 2009'da dünyada yaşanan ekonomik krizden kruvaziyer turizminin de olumsuz etkilendiğini hatırlatan Ulaştırma Bakanı Turhan, 2010'dan itibaren toparlanma sürecine giren bu turizm dalının 2013'te 2 milyon 240 bin yolcuyla Türkiye'deki en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

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