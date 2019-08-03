İhracat rekora doymuyor

Türkiye’nin ihracattaki rekor büyüme hamlesi temmuz ayında da devam ederken, 9 güne uzatılan hazirandaki Ramazan Bayramı tatilinin neden olduğu iş ve ihracat kaybı da telafi edildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin İzmir’de düzenlediği TİM Ege Meclisi’nde, temmuz ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı. Büyümenin en önemli kalemlerinden ihracat temmuz ayında Genel Ticaret Sistemi’ne göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 artışla 15 milyar 958 milyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. İhracat geçen yılın aynı döneminde 14,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
HEDEFE İYİCE YAKLAŞTI
Yılın ilk 7 ayında ise ihracat yüzde 3,1 artış ile 104 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık dış satım da 180 milyar dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefine yaklaştı. Miktar bazında ihracat ise temmuzda yüzde 15,1 artışla 12,3 milyon tona, yılın ilk 7 ayında ise 83,9 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz ayın ithalatı ise düşüş trendine devam ederek, yüzde 7,98’lik azalışla 19,288 milyar dolara geriledi. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı ilk 7 ayda yüzde 85,8 olarak kaydedildi. İlk 7 aylık ihracatın yüzde 3,07 oranında arttığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Tabi burada Ramazan Bayramı'nın etkisi var. 7 aylık ihracatımız 104,2 milyar dolarla yine en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmıştır” dedi.
BİRİM FİYATI ARTTIRMALIYIZ
İhracatı artırmayı milli bir vazife olarak gördüklerini söyleyen Pekcan, net ihracatın büyümeye katkısının ise 12.2 puan olduğuna dikkat çekti. Dış ticaretteki açığın ise 30,9 milyar dolar düştüğü bilgisini veren Pekcan, bununla birlikte ihracat birim fiyatlarının, artışa rağmen hâlâ hedeflenen seviyenin altıda seyrettiğini vurgulayarak, bu fiyatı artırmak için özel bir çalışma içinde olduklarını söyledi.
TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Geçen yıl aynı dönemde kırdığımız ihracat rekorunu, bu yıl bir üst noktaya taşıyarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Bu yıl 182 milyar dolar hedefimizi, 2023 yılında 226,6 milyar dolara taşımak ve geçmek, en kritik önceliğimiz” dedi.
BAŞKANLIK SİSTEMİ HIZ KATTI
Hedeflere ulaşmak ve hatta aşmak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna değinen Gülle, “Döviz işlemlerinden alınan kambiyo vergisi ile kargo yoluyla numune ithalatında sınırlamanın kaldırılması, bunun en önemli örnekleri" dedi.
Su ürünleri liderlik getirdi
İhracatını artırmada en dikkat çeken iller içinde sırasıyla yüzde 128 artışla Kilis, yüzde 66 artışla Osmaniye ve yüzde 42 artışla Malatya öne çıktı. Kilis ve Malatya ihracat artışında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü etkili olurken, Osmaniye’de çelik sektöründeki artış başarıyı getirdi.
Dış ticaretin 5,7 milyarı TL’yle
Öte yandan verilere göre TL ile yapılan ticaret temmuz ayında 5,7 milyar TL’ye ulaştığı da aktarıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, parite etkisine ilişkin şu tespitte bulundu: “Parite etkisi ise Temmuz ayında negatif yönlü 302 milyon dolar olurken, yılın ilk 7 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,2 milyar dolar oldu.”
- Bin 460 firmadan ilk kez ihracat
- İhracat verilerinin detaylarını paylaşan TİM Başkanı Gülle, temmuz ayında bin 460 firma ilk kez ihracat yaptığını belirtirken tüm ihracatçıların 223 ülkeye eriştiğini kaydetti. Söz konusu döneme ilişkin verilen bilgilere göre, en çok ihracat gerçekleşen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile İngiltere ve 767 milyon dolar ile Irak oldu. İhracatta lider sektör, ihracatını yüzde 5 artırarak 2,9 milyar dolara ulaştıran otomotiv oldu. Yüzde 17,7 artışla 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler ikinci, yüzde 6,2 artışla 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü üçüncü oldu. İhracatını en çok artıran sektörlerin başında ise yüzde 96,2 ile mücevher gelmesi dikkat çekti.
- Eximbank da faizleri düşürdü
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- Türk Eximbank, KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını %15,19’dan %11,84’e indirdi. Eximbank’ın açıklamasında, “Söz konusu değişiklik oransal olarak %22 düzeyinde indirime tekabül etmekte” denildi. Açıklamaya göre son iki ayda TL kredilerde yaklaşık 6 puanlık indirim yapıldığı ve faiz oranlarındaki aşağı yönlü trende paralel faiz indirimlerine devam edileceği belirtildi. Açıklamada, “Türk Eximbank 2019’un ilk 7 ayında toplam 25,4 milyar dolar olan ihracat desteğini yıl sonunda 48,4 milyar dolara yükseltmeyi ve destek verdiği ihracatçı sayısını 12,500’e çıkarmayı hedefliyor” ifadelerine yer verildi.