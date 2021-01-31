Ekonomi Rusya ve Çine doğru yola çıkan ihracat trenleri nerede?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat trenleri nerede?

Rusya ve Çin'e doğru yola çıkan ihracat trenleri nerede?

Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri önceki gün Türkiye'den yola çıkmıştı. Çin’e bor madeni taşıyan ihracat treni Kars’a ulaştı. Rusya'ya giden ilk ihracat blok tren ise Kars'tan sınırı geçerek Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine doğru hareketini sürdürüyor.

Haber Merkezi AA İHA
İhracat trenleri yolculuğunu sürdürüyor.
İhracat trenleri yolculuğunu sürdürüyor.

Ankara Gar’ından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla uğurlanan, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin’e yapılan bor ihracatındaki ilk tren Kars Tren Garı’na vardı.

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Çin’e Bor madeni taşıyan tren, Tren Garı’nda yapılacak gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan’a hareket edecek.

Rusya treni sınırı geçti

Rusya'ya gidecek olan ilk ihracat treni ise Kayseri, Sivas ve Erzurum, Sarıkamış ilçesi güzergahını kullanarak Kars Tren Garı'na sabah saatlerinde ulaşmıştı.

Bakım, onarım ve kontrol çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 saat Kars Tren Garı'nda bekletilen tren, ardından Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine hareket etti.

  • 15 vagonlu tren, Gürcistan-Azerbaycan üzerinden Rusya Federasyonu'ndaki varış yeri Vorsino'ya (Moskova) giderek Türk ürünlerini Rusya'ya ulaştıracak.

Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Sivas'a ulaştı
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Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Sivas'a ulaştı

Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzurum'a ulaştı
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Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzurum'a ulaştı
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