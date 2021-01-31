Rusya ve Çin'e doğru yola çıkan ihracat trenleri nerede?

Ankara Gar’ından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla uğurlanan, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin’e yapılan bor ihracatındaki ilk tren Kars Tren Garı’na vardı.
Çin’e Bor madeni taşıyan tren, Tren Garı’nda yapılacak gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan’a hareket edecek.
Rusya treni sınırı geçti
Rusya'ya gidecek olan ilk ihracat treni ise Kayseri, Sivas ve Erzurum, Sarıkamış ilçesi güzergahını kullanarak Kars Tren Garı'na sabah saatlerinde ulaşmıştı.
Bakım, onarım ve kontrol çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 saat Kars Tren Garı'nda bekletilen tren, ardından Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine hareket etti.
- 15 vagonlu tren, Gürcistan-Azerbaycan üzerinden Rusya Federasyonu'ndaki varış yeri Vorsino'ya (Moskova) giderek Türk ürünlerini Rusya'ya ulaştıracak.