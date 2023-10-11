İhracatı KOBi’ler sırtlıyor

Her geçen yıl yaygınlaşan e-ticaret KOBİ’lerin ihracatının da gelişmesini sağlıyor. KOBİ ölçeğindeki firmaların ihracattaki güçlü atağı geçtiğimiz yılın ihracat rakamlarına yansıdı. 2022 yılında 114 bin 155 girişim ihracat yaptı. Toplam ihracatın yüzde 19,4’ünü 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler oluşturdu. İhracatta 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,9, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 19,4 oldu. Böylece KOBİ’lerin ihracattaki payı yüzde 57,7 seviyesine yükseldi. 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 42,3 oldu.





SANAYİ SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKTİ

Girişimin ana faaliyetine göre değerlendirildiğinde ihracatın yüzde 55,4’ünü, ithalatın ise yüzde 49,5’ini sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 40,6, ithalattaki payı ise yüzde 32,4 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi sektörünün ihracatında 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimler yüzde 66,7 payla öne çıkarken, ticaret sektörünün ihracatında ise yüzde 89,3 payla 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimlerin hakimiyeti devam etti. Sanayi sektörü ithalatında büyük ölçekli girişimler yüzde 79,3 payla ilk sırada yer aldı.





İHRACATIN %45,3’Ü AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ihracatlarının yüzde 45,3’ünü Avrupa Birliği (AB 27) ülkelerine, yüzde 14’ünü Yakın ve Orta Doğu ülkelerine, yüzde 13,2’sini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. AB ülkelerine yönelik ihracatın yüzde 61,9’unu sanayi, yüzde 35,6’sını ticaret, yüzde 2,5’ini ise diğer sektörlerdeki girişimler yaptı. İhracatın yüzde 48,9’unu, ithalatın ise yüzde 67,5’ini ilk 500 girişimin yaptığı belirlendi. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim ihracatın yüzde 8,1’ini, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde 20,6’sını gerçekleştirdi.



