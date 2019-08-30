İhracatta 17 ülke 5 sektör

Küresel rekabette birinci lige oynayan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan önderliğindeki yönetim kadrosuyla 21. yüzyılda 'yüksek gelirli ülkeler' arasına yükselmek için kolları sıvadı. İhracata dayalı yeni yol haritası, tüm ayrıntıları düşünülerek, ihracata özendiren ve ihracat yapmak isteyen kişilerin kolayca anlayacağı şekilde düzenlendi. Nokta atışlarla şekillenen plan dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından “İhracat Ana Planı”nı başlığı ile açıklandı. Pekcan, kısa sürede 226,6 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi. Asıl hedefin, dünyadaki ticaret savaşları ve teknolojik dönüşümlerini de yakinen takip ederek bu hedefin de üzerine çıkabilmek olduğuna işaret eden Pekcan, “Oluşturduğumuz bu plan kapsamında 17 hedef ülke seçtik. Bu ülkeleri seçerken, ülkelerin Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndan yüzde 60 pay almasını, dünya ithalatının yüzde 43,7'sini gerçekleştirdiklerini ve ülkemiz ihracatından da yüzde 25,2 pay aldıklarını dikkate aldık” dedi.

Ruhsar Pekcan (Ortada)

KOBİLER İHRACATÇI OLACAK

Hedef sektörler makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olarak sıralandı. Bakan Pekcan 17 ülkeyi ise ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirlediklerini söyledi. Pekcan, “Bu ülkelerde bizim ihracatımızın payı, dünya ihracatında binde 8.7 iken bu ülkelerde binde 5. Bu binde 5’i biz yüzde 100 artıralım, yüzde 1 yapalım diyoruz. Rakamsal olarak da hedef ülkelere hedef sektörlerde bizim ihracatımız 17.1 milyar dolar bunu iki katına çıkaralım diyoruz. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3,5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak. Eximbank'ın yeni ürünleriyle KOBİ’lerin yüzde 75’inin desteklenmesini, ihracatı destekleme oranının yüzde 29'a çıkartılmasını da hedefliyoruz” bilgisini verdi.

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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİME TAM DESTEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni nesil serbest bölgelerin, büyük dönüşümün küresel merkezleri haline geldiğine de dikkat çekti. Pekcan, “Ticaret Bakanlığı olarak bizler de ülkemizde başarıyla uygulanan serbest bölgeleri birer kümelenmeye dayalı yüksek teknoloji üretim merkezi ve ihracat merkezi ve teknoloji seralarına dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi. Pekcan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yüksek teknolojili yatırımcıları da Türkiye’de üretime davet ediyoruz. Türkiye, küresel dil olan 'dijitalleşmeyi' benimsemiş, yeni nesil serbest bölgeleriyle bilişimin ve yapay zeka teknolojisinin üretim ve ihracat adreslerinden biri olmuş, geleneksel sektörlerde küresel ligde üst sıralara yükselmiş bir ülke olarak 21. yüzyılda 'yüksek gelirli ülkeler' arasına yükselecek.”

İHRACAT AKADEMİSİ KURULACAK

Brexit sürecinden ihracatçıların zarar görmemesi adına İngiltere ile beraber ticaret çalışma grubu oluşturduklarını aktaran Pekcan, STK’ları ve özel sektör temsilcilerini de yurt dışı paydaşları ile birlikte çalışmalarına aktif şekilde destek vermeleri için teşvik ettiklerini anlattı. İhracat seferberliğini tabana yaymak amacıyla Türkiye Kadın ve Genç Girişimciler ağını kurduklarını dile getiren Pekcan, bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere İhracat Akademisi'ni kuracaklarını söyledi.





Gülle: Manifesto olarak görüyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "İhracat Ana Planı" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ihracatının Hükumetin destekleri ve ihracatçının gayretleri ile bugünlere geldiğini dile getirdi. Gülle, “İhracat Ana Planı'nı, Bakanlığımızın, Hükumetimizin bizler için yürürlüğe koyduğu bir plandan öte, bizzat kendi kılavuzumuz, ailemize yön verecek bir manifesto olarak görüyoruz” dedi.

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AKILLI İHRACAT PLATFORMU

Plan dahilinde akıllı ihracat platformu kuruldu. 3 aşamalı bir proje. 6 ay, 12 ay ve 18 ayda tamamlanacak geniş kapsamlı bir çalışma içeriyor.

VERİ ANALİTİĞİ MERKEZİ

Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi kurulacak. Türkiye'nin iç ve dış ticaretteki bütün verileri ulaşılabilir ve güvenli bir şekilde bu merkezde toplanacak.

FİRMALARA DİJİTAL KİMLİK

Bütün ihracatçı firmalar için bir dijital kimlik oluşturulacak. Firmalara özel çözümler üretilecek. İhracatçı ve potansiyel ihracatçılar, satmak istediği ürünün yurt dışındaki potansiyel alıcılarının iletişim bilgilerine de ulaşabilecek.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Firmalara 7 gün 24 saat hizmet verecek bir chatbot da yer olacak. E-ihracat stratejisi eylem planı ile de KOBİ’ler e-ihracata yönlendirilecek.

İŞLEMLER HIZLANACAK

Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredileri Programları ve Devlet Yardımlarına ilişkin tüm süreçleri kapsayan bir otomasyon sistemi de 2019 yılı itibarıyla faaliyete geçiriliyor.

İHRACAT DESTEK OFİSLERİ

İhracat yapmayan firmalar için il bazında çalışma başlatıldı. Şu anda 3 pilot ilde uygulanıyor. Bu sene 16 ile daha sonra 81 ile çıkılacak. TİM ve TOBB öncülüğünde İhracat Destek Ofisleri de kuruluyor. Önümüzdeki ay 55.'sinin açılışı yapılacak.

KADROLAR OKULDA YETİŞECEK

İhracat Ana Planı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir proje ile Dış Ticaret Meslek Liseleri projesi hayata geçirilecek. Hedef olarak belirlenen coğrafyalara yönelik Rusça, Çince, Japonca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde eğitim veren bu liselerde ülkemizin ihtiyacı olan donanımlı kadrolar yetiştirilecek.

DESTEKLER ARTIYOR

Eximbank’ın desteklediği firma sayısı önce 12 bin 500 sonra 15 bin 500’e ulaşacak. Bu sene 48,4 milyar dolar olan desteğin de 2023’te 70,4 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor.