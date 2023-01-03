İhracatta Cumhuriyet rekoru: 254,2 milyar dolar

Türkiye, 2022 yılında ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Türkiye’nin 2022 yılı ihracat verilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İhracatın her ay rekor üstüne rekor kırarak bugünlere gelişini hep birlikte adım adım takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin rekorudur” dedi.

HEDEF KÜRESEL İHRACAT LİGİNDE İLK 10’DA OLMAK

İş dünyasının büyük ilgi gösterdiği törende konuşan Erdoğan, “Bundan sonra hedefimiz, Türkiye'nin, dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamak. Bu hedefe ulaşana kadar çalışacağız” diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: “20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olan ihracatımızı 7 kat artırdık. Aylık 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerine çıktık. Ülkemizde 2002 yılında 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken, geçen sene bu sayı 111 bini geride bıraktı. Aynı dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 24'e yükseldi. Artık ülkemizde ihracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı.”

REKLAM

AVRUPA İLE TİCARETTE FAZLA VERİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en önemli ticari ortak olan AB’ye ihracatın yüzde 12 artış kaydetmesinin önemli olduğuna işaret ederek, geçen yıl AB'ye verilen dış ticaret fazlasının 10 milyar doların üzerine çıktığını anlattı. Yakın Doğu ve Orta Doğu ülkelerine ihracatın yüzde 19,3, Kuzey Amerika ülkelerine yüzde 17,1, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 16 arttığını kaydeden Erdoğan, Kuzey Afrika bölgesine ihracatın ise yüzde 9,8 yükseldiğini belirtti.

SANAYİNİN İSTİHDAMA KATKISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Erdoğan, istihdam seviyesinde sanayi sektörünün katkısının 1 milyonu geçtiğini belirterek, bu rakamın, üretim ve ihracattaki güçlü performansın ülke ekonomisine olumlu yansıdığına işaret ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ciddi siyasi ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde yatırımları kesintisiz sürdürmenin, istihdamı 31,5 milyona çıkarmanın, üretimde söz sahibi olmanın, artan belirsizliklere rağmen ihracatı yükselterek devam ettirmenin, katma değer ve marka oluşturmanın, ülke ekonomisine katkı sağlamanın ve tüm bu işleri başarmanın kolay olmadığını ifade ederek, bu tablonun, Türkiye'nin artık krizlerin altında ezilen değil krizleri yöneten, hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna geldiğini gösterdiğini kaydetti.

REKLAM

İHRACATIMIZIN MENZİLİNİ 4 BİN 744 KM’YE ÇIKARDIK

Teknik müşavirliği firmalarını mevcut desteklerle güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Müteahhitlerimizin 2022’yi yaklaşık 18 milyar dolarlık proje ile kapatacakları öngörülüyor. Sektörün 2023 yılında 20 milyar dolar üzerinde bir proje büyüklüğüne ulaşmasını bekliyoruz. Tanıtımını 2022'nin Temmuz ayında yaptığımız uzak ülkeler stratejimizle ihracatımızın menzilini 4 bin 744 kilometreye çıkardık. Strateji kapsamındaki ülkelere ihracatımızı 80 milyar dolara yükseltmek için de 328 eylemi kapsayan bir planı uygulamaya koyduk."

GÜNDEM Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Büyük bir ihracat başarısı yakaladık

İstanbul’a yeni fuar merkezi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı yanında toplam 433 bin metrekare alana sahip fuar merkezinin yapımına başlandığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye’de yılda 400’ün üzerinde fuar düzenlendiğine işaret ederek, şöyle konuştu: “Ülkemizin fuarcılıkta marka haline gelmesi ve lider ülkelerden biri olması amacıyla İstanbul’a, şehrimize yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. Hemen kolları sıvayarak 208 bin metrekaresi açık ve 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. İTO bu işin koordinesinde başı çekecek. Aynı zamanda TİM burada o da yerini alacak.”

TL ile ihracat 197 noktaya ulaştı

İhracatta Türk Lirası’nı da giderek etkin şekilde kullanmaya başladıklarına dikkat çeken Erdoğan----, şu bilgileri verdi: “Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197’yi buldu. Türk Lirası ile gerçekleşen dış ticaret hacmimiz de yaklaşık 350 milyar liraya ulaştı. Hizmet ticaretinde de dünyadaki konumumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene hizmet ihracatımız için de tam bir yükseliş oldu. Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatımızı 76,4 milyar dolara yükselttik. Yıl sonu gerçekleşmesi itibarıyla hizmet ihracatımızın, hedefimiz olan 85 milyar doların da üzerine çıkmasını ve cari açığın azaltılmasına 50 milyar dolarlık katkı sağlamasını bekliyoruz. Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk.”

REKLAM

EKONOMİ Türk lirasıyla ihracat kasımda yüzde 114 arttı: Kimya sektörü lider

Pariteye rağmen hedefimizi aştık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyadaki bu zorlu koşullar altında Türkiye’nin, geçen yıl yakaladığı ivmeyi devam ettirdiğini ve büyümede lider ülkeler arasına adını yazdırdığını söyledi. Ülkenin 2022 için öngörülen yüzde 5’lik oranla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının çok ötesinde bir büyüme performansı ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Muş, “Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken tarihimize yaraşır bir başarı hikayesi de ihracatımızdan geldi” şeklinde konuştu.

Türk ürünleriyle tanışmayan ülke yok

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ekonomisinin ortaya koyduğu performans, özelde ise ihracatçıların elde ettiği başarının geçen yıla damga vurduğunu söyledi. Gültepe, “2022’de dünyada Türk ürünü ile tanışmayan tek ülke bırakmadık. 21 bin 501 firmamızı ihracat ailemize kattık. Bu firmalarımızla tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attık. 162 ülkeye ihracatımızı arttırırken, 108 ülkede ihracat rekoru kırdık” dedi.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık 2021 manifestosu meyvesini verdi: 2022 TL yılı oldu