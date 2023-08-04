İhracatta temmuz rekoru

Türkiye, 2023 için belirlediği 265 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerliyor. İhracatçı temmuzun ikinci yarısında vites yükseltti. Temmuz ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılımıyla 6 Şubat’ta iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş’ta açıklandı. Türkiye’nin temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla, 20,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Bakan Bolat, "2023'ün ilk 7 ayında ihracatımız 143 milyar 435 milyon dolara yükseldi. Bu rakam geçen seneki rakamla hemen hemen aynı ilk 7 ayda sadece yüzde 0,6'lık gerileme var ama unutmayalım şubat ayı, depremin yaşandığı ay, Türkiye'de üretimin, ihracatın, yatırımın yani her şeyin durduğu bir aydı, buna rağmen bu rakamlar sağlandı" dedi.

KÜRESEL DURGUNLUĞA RAĞMEN ARTIŞ SAĞLANDI

Bakan Bolat, temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın yüzde 2,1 oranında artış ile 253 milyar 379 milyon dolar olduğunu söyledi. Bu sonucun küresel üretimdeki ve en büyük ihracat pazarlarımız olan AB ülkeleri ve ABD'deki yavaşlığı ve durgunluğa rağmen sağlandığına dikkat çeken Bolat, “Bu sonuç dünya ekonomisinde zayıflayan üretime ve ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen sağlandı. Temmuz ayı ihracatı, bu yükselişin başlangıcı olacak" dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI ARTIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, diğer gelişmenin ise katma değerli ihracattaki artış olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: "2022 yılında yüzde 37 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 41'e yükseldi. Temmuz ayında ithalatımız yüzde 11,1 artışla 32 milyar 475 milyon dolar

olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz ithalatı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaştı. Artışın en önemli sebepleri arasında işlenmemiş altın ithalatı yer alıyor.”

FIRSATÇIYA GEÇİT YOK

Otomotivden kaynaklı yüzde 5'lik bir ithalat artışı olduğunu dile getiren Bakan Ömer Bolat, gerekli tedbirleri hızla aldıklarını söyledi. Bolat, “Alınan önlemlerin yansımalarını oto piyasasında görmeye başladınız. Stoklarda ne kadar araçlar varsa son 1-2 haftadır ortaya çıkmaya başladı ve çok yakında da fiyat düşüşlerini tüketicilerimiz görmeye başlayacak. Vatandaşlarımızı mağdur etmeye çalışanlara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Mustafa Gültepe.

Parite 4 aydır pozitif katkı veriyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, takvim etkisiyle temmuza durağan başlayan ihracatın ikinci yarıda vites yükselttiğini bildirdi. Geçen ay tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaştıklarını bildiren Gültepe, şöyle devam etti: “Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artıdayız. Yedi aylık ihracatta 143,4 milyar dolara ulaştık. Geçen yılla başa baş noktadayız. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1,40 dolara yükseldi. Nisandan önceki 12 ayda 10 milyar dolar kayba neden olan parite etkisi, ihracatımıza dört aydır pozitif katkı veriyor.”

Otomotiv sektörü liderliği kaptırmadı

Deprem bölgesi 7 ayda 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Temmuzda ihracata en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla yine otomotiv sektörü verdi. İlk beşteki diğer sektörler ise; 2,1 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla hububat ve 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik şeklinde sıralandı.

1.198 firma ilk kez ihracata adım attı

Temmuzda 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan beş il; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir. 1.198 firma ilk kez ihracat yaptı. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İtalya, ABD, Irak ve İngiltere. Yunanistan ve Kanada’ya ihracatta ise rekor kırıldı.







