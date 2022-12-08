Ekonomi İhracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payı artmalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payı artmalı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, rekabette sahada güç kaybetmemek için mutlak suretle krediye erişimin daha kolay hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Çevikel, "Geçtiğimiz yıl 250 milyar dolarlık rekor ihracat hedefini gerçekleştirdik. Sırada, yüksek teknolojili ihracat oranını birkaç yıl içinde yüzde 5’e, 10 yıl içinde de yüzde 15’e çıkarma hedefimiz olmalı" dedi.

Abone Ol Google News
Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
İhracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payı artmalı
Nilüfer Çevikel

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, rekabette sahada güç kaybetmemek için mutlak suretle krediye erişimin daha kolay hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Çevikel, KGF ve Eximbank desteklerinin önemli olduğunu ancak artırılması gerektiğini kaydederek, “KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerden daha çok şahıslar ve küçük ölçekli işletmeler faydalanmakta. Orta ölçekli firmalar kredi finansmanına ulaşmakta güçlük çekiyor” dedi.

ENERJİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ

Verilen desteğin genişletilerek orta ölçekli firmaların da işletme ve ihracat kredilerinden daha fazla faydalanmalarının sağlanması gerektiğini ifade eden Çevikel, “Ayrıca, her ne kadar sübvanse edilse de doğal gaz ve elektrik üzerindeki vergi yükü kesinlikle azaltılmalı” diye konuştu. İş dünyasına sağlanacak girdi maliyet odaklı desteklerle üretim, ihracat ve istihdam merkezli büyüme sürecinin küresel yavaşlamaya rağmen ivme kazanacağını belirten Çevikel, “Geçtiğimiz yıl 250 milyar dolarlık rekor ihracat hedefini gerçekleştirdik. Sırada, yüksek teknolojili ihracat oranını birkaç yıl içinde yüzde 5’e, 10 yıl içinde de yüzde 15’e çıkarma hedefimiz olmalı. Bizim altyapımız buna uygun. Ayrıca, mekansal planlama da yapmalıyız” dedi.

ASGARİ İÇİN UZLAŞI ŞART

Nilüfer Çevikel, ekonomide önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini söyledi. Çalışanın mutlu olması açısından asgari ücretin artması gerektiğini, ancak bunu yaparken işverenin de desteklenmesi isteyen Çevikel, “Asgari ücretin 8 bin TL olmasını bekliyoruz. Asgari ücretteki vergi yükü hafifletilmeli. Ayrıca işverenin bu alanda KGF desteklerinden yararlanması sağlanmalı” diye konuştu.

TL ile ihracat yüzde 114 arttı: Dış satımda hedef Güneydoğu Asya
EKONOMİ
TL ile ihracat yüzde 114 arttı: Dış satımda hedef Güneydoğu Asya
Bir haftada 11 Filistinli katledildi

Bir haftada 11 Filistinli katledildi

​İşgalci İsrail'den yargısız infaz.
Hastasını morfin bağımlısı yaptı

Hastasını morfin bağımlısı yaptı

​Doktora 700 bin TL kaptırdı.
Naziler darbe yapacaktı

Naziler darbe yapacaktı

​Almanya'da cumhuriyeti yıkıp imparatorluk ilan edeceklerdi.
ABD PKK'yla kol kola

ABD PKK'yla kol kola

​Suriye'de ortak devriyeye devam.
CENTCOM başsağlığı dilemişti

CENTCOM başsağlığı dilemişti

​Türkiye'ye saldıracak teröristleri eğitiyordu.
Kişiye özel rota

Kişiye özel rota

​Togg yeni hamlesi Trumore'u tanıttı.

Türk-İş'in alt sınırı 7 bin 785 TL

Türk-İş'in alt sınırı 7 bin 785 TL

​İşverenlerin beklentisi 7 bin lira.
Fiyat takibi kolaylaştı

Fiyat takibi kolaylaştı

​Marketler ürünlerin verilerini sisteme aktaracak.
Ham petrol 11 ayın dibinde

Ham petrol 11 ayın dibinde

​Akaryakıtta 2 liralık indirim.
Beştepe'de Anayasa toplantısı

Beştepe'de Anayasa toplantısı

​Başörtüsüne anayasal güvence getirilecek.
F-16 artık nihayete ermeli

F-16 artık nihayete ermeli

​Alımı sınırlandıran maddeler yasa tasarısından tamamen çıkarıldı.
Gripse 3 gün okula göndermeyin

Gripse 3 gün okula göndermeyin

​Eğitime 1 hafta grip molası.
64 bin kişi daha konut sahibi oldu

64 bin kişi daha konut sahibi oldu

​TOKİ'de kura heyecanı sürüyor.
Fuarın gözdesi çocuklar

Fuarın gözdesi çocuklar

​Tüyap iki yıllık salgın arasından sonra kapılarını açtı.
Ekipler şaşkına döndü

Ekipler şaşkına döndü

​Toprağın altından cephane çıktı.
Sel baskınlarına dikkat

Sel baskınlarına dikkat

​Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.