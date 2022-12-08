İhracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payı artmalı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, rekabette sahada güç kaybetmemek için mutlak suretle krediye erişimin daha kolay hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Çevikel, KGF ve Eximbank desteklerinin önemli olduğunu ancak artırılması gerektiğini kaydederek, “KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerden daha çok şahıslar ve küçük ölçekli işletmeler faydalanmakta. Orta ölçekli firmalar kredi finansmanına ulaşmakta güçlük çekiyor” dedi.

ENERJİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ

Verilen desteğin genişletilerek orta ölçekli firmaların da işletme ve ihracat kredilerinden daha fazla faydalanmalarının sağlanması gerektiğini ifade eden Çevikel, “Ayrıca, her ne kadar sübvanse edilse de doğal gaz ve elektrik üzerindeki vergi yükü kesinlikle azaltılmalı” diye konuştu. İş dünyasına sağlanacak girdi maliyet odaklı desteklerle üretim, ihracat ve istihdam merkezli büyüme sürecinin küresel yavaşlamaya rağmen ivme kazanacağını belirten Çevikel, “Geçtiğimiz yıl 250 milyar dolarlık rekor ihracat hedefini gerçekleştirdik. Sırada, yüksek teknolojili ihracat oranını birkaç yıl içinde yüzde 5’e, 10 yıl içinde de yüzde 15’e çıkarma hedefimiz olmalı. Bizim altyapımız buna uygun. Ayrıca, mekansal planlama da yapmalıyız” dedi.

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ASGARİ İÇİN UZLAŞI ŞART

Nilüfer Çevikel, ekonomide önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini söyledi. Çalışanın mutlu olması açısından asgari ücretin artması gerektiğini, ancak bunu yaparken işverenin de desteklenmesi isteyen Çevikel, “Asgari ücretin 8 bin TL olmasını bekliyoruz. Asgari ücretteki vergi yükü hafifletilmeli. Ayrıca işverenin bu alanda KGF desteklerinden yararlanması sağlanmalı” diye konuştu.