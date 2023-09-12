İhracattaki deprem kaybı 2,5 milyar dolar

* Ayhan Güner - GAZİANTEP





Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ülke ihracatının önemli bir merkezi. 6 Şubat felaketinin büyük hasarına rağmen, bölge el birliği ile ayağa kalkmanın mücadelesini veriyor. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, depremin bölgeyi ihracat hedefinde 2,5 milyar dolar kayba uğrattığını açıkladı.





PSİKOLOJİYİ TAMİR ETMELİYİZ

6 Şubat depreminde büyük hasarlar aldıklarını ama en önemlisinin insan psikolojisi olduğunun altını çizen Kileci, “Fabrikada çalışan birçok insan işine devam etti ama çoluğunu çocuğunu başka illere, köylerine götürdü. Burada bize düşen görev bozulan bu psikolojiyi en kısa surede tamir etmek. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay çok kötü durumda. Hatay’da tarıma dayalı sanayileşme var. Onları ayağa kaldırmak daha kolay. Ancak bölgedeki kalıcı konutlar da bir an önce bitirilmeli” diye konuştu.





HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

“Geçen sene Gaziantep 10.5 milyar, bölge ise 12.5 milyar dolar ihracat yaptı. Bu sene bu rakamı yakalayacağız gibi duruyor” diyen Başkan Kileci, şunları söyledi: “En az hasar gören il Gaziantep oldu. Biz fabrikaları sağlam yerlere yapmıştık. Büyük hasarı Gaziantep alsaydı, ekonomik olarak daha kötü olurdu. Güneydoğu Bölgesi için ihracat hedefinde 2,5 milyar dolar kayıp yaşadık. Bu yıl sonunda bölge hedefimizi de 15 milyar dolar olarak belirledik. Bu sene 2 veya 3 defa hedef revizesi yaptık. Şu anda ise stabil bir ihracat çizgisi var. Bundan sonra yükselmeye başlayacağız.”





İŞÇİ MALİYETİ 1.100 DOLAR

Bir işçinin maliyetinin 1.100 dolara ulaştığını ifade eden Kileci, tekstil sektörünün kötü durumda olduğuna dikkat çekti. İnsanların önceliğinin sağlık, gıda ve barınma harcaması olduğunu sözlerine ekleyen Kileci, tekstil sektöründeki maliyet artışı ve üretimin dışarıya kayması sebebiyle sorunlar yaşandığını söyledi. Kileci, “Eski yöntemlerle üretim yapmaya devam ederseniz, geç kalırsınız. Temiz üretim, sürdürülebilir üretim ve kayıt katındaki üretimden bahsediyoruz. Şu an, sürdürülebilir üretim yapan çalışıyor (yüzde 5). Eylül, ekim, kasım ve aralıkta çok şey bekliyoruz. Bu 4 ay, önümüzdeki yolun da gidişatını gösterecek” dedi.



