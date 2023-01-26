İhtisas OSB'leri üretimi artırdı

Türkiye, uzmanlaşmaya dayalı tarımsal üretim ve planlamanın meyvelerini toplamaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ihtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayesinde üretimdeki verim artışına dikkat çekti. Adana'da düzenlenen Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni'nde konuşan Kirişci, 2023 yatırım programına alınan Adana Karataş Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ve Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB'nin faaliyete başlanmasıyla 60 bin ton ilave üretim sağlanacağını söyledi.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Karataş Tarıma Dayalı Sera OSB'nin kesinleşen genişleme alanıyla 4 bin dekara ulaşacağını belirten Kirişci, burada yapılacak 2,5 milyar liralık yatırımla 100 bin ton ilave domates üretileceğini ve 5 bin kişinin istihdam edileceğini dile getirdi. Kirişci, Adana'da son 20 yılda 33,1 milyar liralık tarımsal destek ve yatırım yapıldığını ifade etti. Türkiye'deki sorunlardan birinin tarım ürünlerinin nakil zincirinde yaşandığını belirten Kirişci, şunları kaydetti: "Kent tarımı diyoruz. Türkiye'nin yüzde 25 meyve ve sebzesini tüketen İstanbul'a 76 ilden ürün taşınıyor. 270 bin kamyon 140 milyon kilometre yol kat ediyor ve 117 bin ton karbondioksit salınıyor. Biz bunu Şile'de, Beykoz'da, Silivri'de üretelim istiyoruz."

Vahit Kirişci

ETTE STABİLİZE SAĞLANDI

Et ve süt ürünlerindeki fiyat artışı ve tartışmalarına ilişkin soruya Bakan Kirişci, "115 liraya üreticiye mal olmuş bir etin daha aşağı fiyatla pazarda alıcıya ulaşması üreticinin maliyetlerinin sürdürülemez hale gelmesi anlamına gelir. Şimdi etle ilgili de bir stabilize sağlandı. İnsanlarımız bir taraftan üreticiyken, diğer tarafta da tüketici var. Bizim bunları dengeli olarak görmemiz ve ona göre süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Kırmızı etin üreticiye maliyeti 115 lira. Bunu daha aşağı çekemeyiz. Üretici aynı zamanda tüketici" cevabını verdi.

FAİZSİZ KREDİ LİMİTİ 200 BİN LİRAYA

Kirişci, üreticilere verilen sıfır faizli kredinin limitinin 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldığını, kredinin yüzde 50'lik kısmının kartlara ayni olarak yükleneceğini dile getirdi. Geçen yıl çiftçilere IPARD projeleri kapsamında 1,8 milyar lira tutarında hibe verdiklerini hatırlatan Kirişci, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce de yaklaşık 1 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Kirişci, 2006'dan beri uygulanan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) çerçevesinde, geçen yıl 296 milyar liralık bitkisel ve hayvansal varlığın sigorta kapsamına alındığını anımsatarak, üreticilere 3,6 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini söyledi.

YAĞIŞ DURUMUNA GÖRE PLANLAR HAZIR

Bakan Kirişci, yağışların azlığına değinerek, "Yeraltı sularını da dikkate aldığımızda suyla ilgili bir problemimiz yok. Önümüzdeki haftadan itibaren o beklediğimiz yağış gelmezse tarımsal üretimle ilgili verim hususunda kısmi olarak bir endişe taşır durumdayız. Şu anda kişi başı su tüketimimiz yıllık 1.323 litre. Tedbirleri almadığımızda, suda israf konusuna dikkat kesilmediğimiz zaman bizi bekleyen büyük tehlikeler var" dedi.



