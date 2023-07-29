İki bin şarj istasyonuna bir milyar lira yatırım

Borusan EnBW Enerji ve Petrol Ofisi Grubu elektrikli araç şarj hizmetine hız katacak. Gerçekleşen iş birliği ile Petrol Ofisi Grubu’nun Türkiye genelindeki 2 bin lokasyonu arasından önceliklendirilen istasyonlarda kurulum planlanan iş birliği çerçevesinde ilk aşamada, 1 milyar lira yatırım yapılacak. İstasyonlarda kullanılacak ve yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı yüksek hızlı şarj cihazları ile elektrikli araçlarda batarya doluluk oranı 30 dakika içerisinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Kurulacak yaygın istasyon ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi de ortadan kalkacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFİ YAKALANDI

Türkiye’de geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına oranla bu yıl 5 kat fazla elektrikli araç satıldığına dikkat çeken Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, “Elektrikli araçlarda 2023 satış hedefi şimdiden yakalandı. Elektrikli araçlara yönelik bu talep doğrultusunda elektrikli şarj cihazlarına sahip istasyon ihtiyacının karşılanması ve elektrikli araç alımlarının teşvik edilmesi, karbon nötr bir gelecek için büyük önem taşıyor. Borusan Grubu olarak karbon salımı yüksek otomotiv sektöründe elektrifikasyon dönüşümüne liderlik eden kurumlardan biri olmayı amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

MENZİL SORUNUNA ÇÖZÜM OLACAĞIZ

Yaygın bir istasyon ağına sahip olduklaırnı belirten Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu ise, “Sayısı 2 bine yaklaşan istasyonlarımız ve entegre süreçlerimiz sayesinde, elektrikli araç pazarındaki menzil ve erişim sorununu ortadan kaldırarak piyasadaki en kaliteli şarj teknolojisini tüm Türkiye’de erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Dünyada elektrikli araç pazarı 650 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda. İhtiyaç gün geçtikçe büyüyor” diye konuştu.

1,2 milyon elektrikli yüzde 1 enerji yakacak

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı da elektrikli araçlara düşen şarj istasyonu sayısının halihazırda 4 araca 1 istasyon şeklinde olduğunu belirterek, “Şu anda satılan mevcut araçlar için bir sorun görünmüyor. 2030 vizyonunda Türkiye’de 1,2 milyon araıcn elektrikli olması öngörülüyor. Bu da enerji tüketimi açısından Türkiye’nin yüzde 1-2’lik kısmına denk geliyor. Diğer taraftan şarj istasyonları dijital çağın bir ürünü. Dolayısıyla kart yerine mobil aplikasyonlarla ödeme kolaylığı sunan yatırımlar gerçekleştireceğiz. Anında dijital ödeme sistemiyle şarj dolumu daha kolay olacak” ifadelerini kullandı.







