İki dev proje için acele kamulaştırma kararı: Resmi Gazete’de yayımlandı

09:3517/04/2026, Cuma
Amasya, Çorum, Samsun ve Kahramanmaraş’ta acele kamulaştırma kararı
Dev ulaşım projelerinde yeni aşamaya geçildi. Amasya, Çorum ve Samsun il sınırları ile Kahramanmaraş'ta bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı Yapım İşi 1. Etap Çorum-Havza Projesi kapsamında Amasya, Çorum ve Samsun illeri sınırlarında yer alan taşınmazlar ile üzerindeki muhdesatın Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu Projesi kapsamında hattın üzerinde yer alan taşınmaz ve müştemilatın, yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Karayoları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.




#Acele Kamulaştırma
#Cumhurbaşkanı kararı
#Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı
#Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu Projesi
#Resmi Gazete
