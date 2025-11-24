İklim konferansı gelecek yıl Türkiye’de

Yeni Şafak
04:0024/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum
Murat Kurum

Önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı’nın Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Brezilya'nın Belem kentinde sona erdi. Konferansta Türkiye’yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil etti. Türkiye’nin 2022 yılında başkanlık adaylığını açıklamasıyla başlayan diplomasi trafiği, bu hafta Belem’de 5 gün boyunca devam eden müzakereler sonrası Türkiye’nin başarısıyla sonuçlandı. COP31 Taraflar Konferansı’nın önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılması, COP31 Başkanlığını Türkiye’nin üstlenmesi, müzakere başkanlığını ise Avustralya’nın yürütmesi konusunda tüm taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

196 FARKLI ÜLKENİN LİDERİNİ BULUŞTURACAK

Türkiye “Hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi” hedefiyle ev sahipliğini elde etti. Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede BM’nin en önemli organizasyonu olan COP’a ilk kez ev sahipliği yapacak ve 196 ülkenin liderlerini buluşturacak. Yakın zamanda Liderler Zirvesi’nin ve COP31 organizasyonun hangi ilde yapılacağı netleşecek. Bakan Kurum daha önce verdiği demeçlerde Türkiye’nin COP31’i Antalya’da düzenlemeyi hedeflediğini açıklamıştı. COP31’in Liderler Zirvesi’nin ise İstanbul da yapılması planlanıyor.

İKLİM POLİTİKALARI MASAYA YATIRILIYOR

Her yıl düzenlenen COP, sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp-zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kuralları belirleniyor. Birleşmiş Milletler nezdinde düzenlenen "Taraflar Konferansı"nda (COP) "Taraflar" tanımı 1992'de ilk BM İklim Anlaşması’na imza atan ülkeleri ifade ediyor. COP, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) en üst karar organı olarak, iklim kriziyle mücadele mekanizmalarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.



