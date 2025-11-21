Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 720 bin lira, en yüksek 5 milyon 825 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 745 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 775 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 445 milyon 871 bin 339,04 lira, işlem miktarı ise 2 bin 72,22 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 808 milyon 471 bin 52,38 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.775.000,00 4.224,50

En Düşük 5,720.000,00 4.000,00

En Yüksek 5.825.000,00 4.230,00

Kapanış 5.745.000,00 4.230,00

Ağırlıklı Ortalama 5.734.096,71 4.035,08

Toplam İşlem Hacmi (TL) 11.445.871.339,04

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.072,22

Toplam İşlem Adedi 66















