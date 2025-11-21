Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

17:2821/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Altının kilogram fiyatı
Altının kilogram fiyatı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 5 milyon 745 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 720 bin lira, en yüksek 5 milyon 825 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 745 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 775 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 445 milyon 871 bin 339,04 lira, işlem miktarı ise 2 bin 72,22 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 808 milyon 471 bin 52,38 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.775.000,00 4.224,50

En Düşük 5,720.000,00 4.000,00

En Yüksek 5.825.000,00 4.230,00

Kapanış 5.745.000,00 4.230,00

Ağırlıklı Ortalama 5.734.096,71 4.035,08

Toplam İşlem Hacmi (TL) 11.445.871.339,04

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.072,22

Toplam İşlem Adedi 66





#altın
#altının kilogram fiyatı
#KMKTP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?