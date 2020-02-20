İlaç gibi gelecek büyüme

Her yıl 5 milyar dolar civarında ilaç ithal eden Türkiye, cari açığı azaltmak için 'ilaç sektöründe' yatırımlarına öncelik verdi.

2019 yılında yükselen kurun da etkisiyle birlikte ihracatın yükseldiği ve dış ticaret açığının azaldığı bir dönem yaşandı ancak yerli ilaç sektörü henüz istenilen yerde değil.

Bilindiği üzere, Türkiye'de en çok ciro yapan 100 ilacın 95'i ithaldi ve yabancı firmalar 100 üründen yılda 7 milyar TL kazanıyordu.

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Peki, yerli ilaç sektöründe ne durumdayız? Sektörün 2020 beklentileri neler?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Şirket Ortağı Hakan Orhan, ilaç fiyatlandırmasında bu yıl için geçerli olacak sabit avro kuru 3,81 lira olduğunu hatırlatarak, "Yaklaşık yüzde 12 civarında bir artış oldu. SGK ilave iskonto yapmazsa sektörde 2020 yılında TL bazında yüzde 15-20 civarı bir büyüme bekleyebiliriz" dedi.

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Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimi mercek altına alınacak. pic.twitter.com/Ume89LEwCS — Yeni Şafak (@yenisafak) 31 Ekim 2019

Sağlık Bakanlığı'nın ilaç sektöründeki yerelleşmeyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten Orhan, "Çok uluslu firmanın bazı ilaçların üretimini yerele alma planları olduğunu biliyorum ama bir mucize beklememek lazım, bazı gelişmeler yavaş oluyor" ifadelerini kullandı.

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ARGE HARCAMALARI STRATEJİK ÖNGÖRÜYE BAĞLI

"Türkiye, yerli ilaç sektöründe dönüşüm nasıl olmalı?" sorusuna yanıt veren Orhan şu ifadelere yer verdi:

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"İlaçtaki yerelleşme yatırımların devamı, ARGE harcamaları ve yerelleşme politikasında stratejik öngörüye bağlı. Uzun vadeli bir dönüşüm isteniyorsa mutlaka ARGE harcamaları artmalı. Şirketlerin cirolarından ARGE'ye ayrılan paylarına bakarsak, dünya ve Türkiye açısından uçurum var. Dünya şirketleri çok ciddi kısmını ayırırken, Türkiye'deki şirketleri küçük kısmını ayırıyor. Buranın geliştirilmesi gerekir"