Ekonomi İlaç gibi gelecek büyüme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlaç gibi gelecek büyüme

Her yıl ilaca 30 milyar TL harcayan Türkiye'nin son iki yılda attığı 'yerli ilaç hamleleri' etkisini göstermeye başladı. 2018 ve 2019 yıllarında yükselen kurun etkisiyle birlikte ihracatın yükseldiği bir dönem yaşandı. 2020 yılında dış ticaret açığının daha da azalabileceğine dikkat çeken sektör temsilcileri, "Geçen yıl için 3.40 olan kur, bu yıl 3.81 olarak uygulanacak. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir artış. SGK ilave iskonto yapmazsa sektörde 2020 yılında TL bazında yüzde 15-20 civarı bir büyüme bekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

Her yıl 5 milyar dolar civarında ilaç ithal eden Türkiye, cari açığı azaltmak için 'ilaç sektöründe' yatırımlarına öncelik verdi.

2019 yılında yükselen kurun da etkisiyle birlikte ihracatın yükseldiği ve dış ticaret açığının azaldığı bir dönem yaşandı ancak yerli ilaç sektörü henüz istenilen yerde değil.

Bilindiği üzere, Türkiye'de en çok ciro yapan 100 ilacın 95'i ithaldi ve yabancı firmalar 100 üründen yılda 7 milyar TL kazanıyordu.

Yerli ilacı kim istemiyor
HAYAT
Yerli ilacı kim istemiyor

Peki, yerli ilaç sektöründe ne durumdayız? Sektörün 2020 beklentileri neler?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan KPMG Türkiye İlaç ve Sağlık Sektör Lideri Şirket Ortağı Hakan Orhan, ilaç fiyatlandırmasında bu yıl için geçerli olacak sabit avro kuru 3,81 lira olduğunu hatırlatarak, "Yaklaşık yüzde 12 civarında bir artış oldu. SGK ilave iskonto yapmazsa sektörde 2020 yılında TL bazında yüzde 15-20 civarı bir büyüme bekleyebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın ilaç sektöründeki yerelleşmeyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirten Orhan, "Çok uluslu firmanın bazı ilaçların üretimini yerele alma planları olduğunu biliyorum ama bir mucize beklememek lazım, bazı gelişmeler yavaş oluyor" ifadelerini kullandı.

Yerli ilaç için mevzuat talebi
EKONOMİ
Yerli ilaç için mevzuat talebi

ARGE HARCAMALARI STRATEJİK ÖNGÖRÜYE BAĞLI

"Türkiye, yerli ilaç sektöründe dönüşüm nasıl olmalı?" sorusuna yanıt veren Orhan şu ifadelere yer verdi:

  • "İlaçtaki yerelleşme yatırımların devamı, ARGE harcamaları ve yerelleşme politikasında stratejik öngörüye bağlı. Uzun vadeli bir dönüşüm isteniyorsa mutlaka ARGE harcamaları artmalı. Şirketlerin cirolarından ARGE'ye ayrılan paylarına bakarsak, dünya ve Türkiye açısından uçurum var. Dünya şirketleri çok ciddi kısmını ayırırken, Türkiye'deki şirketleri küçük kısmını ayırıyor. Buranın geliştirilmesi gerekir"

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