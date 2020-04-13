İlaç üretir gibi üretiyoruz: Kolonyanın doktorları iş başında

Koronavirüs salgını ardından dezenfektan ürünler arasında itibarını kazanan kolonya üretimi sokağa çıkma yasağı günlerinde de sürdü. Eyüp Sabri Tuncer’in Ankara’daki fabrikası, Cumhurbaşkanlığının halka dağıtacağı ürünleri üretmek üzere hafta sonu mesaisi yaptı. Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza dağıtılacak kolonyalar için bağış olarak 180 tona yakın ürün verdik. Sağlık Bakanlığı’na vermek üzere de 25 ton el dezenfektanı hazırlıyoruz. Toplamda 225 tona yakın dezenfekte edici ürünümüzü bedelsiz olarak halkımızla buluşturduk” dedi. Salgının ardından fabrika çalışanlarını “Bugünden itibaren halkın sağlığı için çalışıyorsunuz, ilaç gibi bir ürün üretiyorsunuz” diyerek motive ettiğini ve üretim hattının hiç durmadığını belirten Tuncer, fabrika çalışanlarını da bu süreçte maddi olarak desteklediklerini anlattı. Tuncer, “Rapor alan, izin isteyen bile olmadı. Bu süreçte çalışanlarımız doktorlar gibi mücadele ettiler” diye konuştu.

Engin Tuncer

KORONAYA İLK KURŞUNU SIKTIK

Salgın sonrasında dünya çapında tanınan kolonya, sektörün köklü markalarından Eyüp Sabri Tuncer’in girişimleriyle fiyat artışı olmaksızın Türk halkıyla buluşturuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, bu süreçte yaptıkları çalışmaları Yeni Şafak’a şu sözlerle anlattı: “İlk gün bizim 24.5 liraya sattığımız bir ürünü 125 liraya satmaya çalışan muhtelif tüccarları gördük. Stoklarımızda malımız vardı. Hemen her yere yoğun şekilde mal gönderip zam yapmayacağımıza dair deklarasyon yayınlamamız gerektiğini düşündük. Bu mesajı vermeden bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir görüşmemiz oldu. Fiyat arttırmadığımız için teşekkür edip “Üzerinize düşeni yapın” dedi.

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Bunu emir telakki ettik ve hafta başında bu deklarasyonu yaptık. Piyasa rahatladı. Bu süreçte ham madde ürünlerimizde ciddi artış oldu. Pahalıya mal etsek de bir yıl önceki fiyatımızla satmaya devam ettik. Her şeyi bir yana bıraktık, Hasan Tahsin misali koronaya ilk kurşunu sıkarak mücadeleyi başlattık.”

225 TON ÜRÜN BAĞIŞLADIK

Herhangi bir kapasite sorunu olmadığını belirten Tuncer, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanlığı tarafından dağıtılacak kolonyaların üretimi sürüyor. Biz bu kampanya kapsamında bağış olarak 180 tona yakın ürün verdik. Tanesi 200 ml’den 1 milyona yakın kolonya ürünümüz Cumhurbaşkanlığı tarafından halka dağıtılacak. Sağlık Bakanlığı’na 25 ton da el dezenfektanı vereceğiz. Toplam 225 tona yakın dezenfekte edici ürünü bedelsiz olarak halkımızla buluşturmuş olacağız” ifadesini kullandı.

CAPS’LERE, VİDEOLARA KONU OLDU

Ankara’nın asırlık kolonya firması Eyüp Sabri Tuncer’in koronavirüs sürecinde adı, Apple’a ortaklık teklifi verdiği iddiasından şirketin muhasebe departmanının altın saydığını ima eden Türk filmi görüntülerine konu oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer’in altın zincirler, bilezikler yüzüklerle dolu Hintlilere benzetildiği görüntülü paylaşımlardan dünyaca ünlü marka Coco Chanel ile karşılaştırıldığı, “verisiye satan”/ “peşin satan” görüntülerine uyarlandığı çok sayıda benzetmeyle anıldı. Engin Tuncer, bu görüntüleri gülümseyerek karşıladığını belirtti.

ALMANYA, KANADA’YA MALZEME

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Bir yandan da ihracatın sürdüğünü paylaşan Tunce şöyle konuştu: “Sadece kolonya üretimi yapmıyoruz. El ve vücut losyonlarımız, sabunlarımız var. Almanya’ya bir TIR temizlik malzemesi gönderdik. Kanada’ya, Tayvan’a gidecek ürünlerimiz var. Fransa’ya, İngiltere’ye de mal gönderiyoruz. Bunun yanında kolonya dünyanın çok farklı ülkelerinden talep görmeye başladı. Daha önce kolonya kullanım alışkanlığı olmayan ülkeler antibakteriyel bir hijyen olarak kolonyanın farkına vardı ve talep oranları arttı. Mesela Singapur’a mal gönderirken birlikte çalıştığımız firma kolonyaya sıcak bakmazdı, bizde satılmaz, derdi. Gönderdiğimiz bir konteyner malın içine kolonya numuneleri de ekledik, deneyin, dedik. Tam da koronavirüs salgınının patladığı günlere denk geldi. Antibakteriyel ürün istediler, kolonyaları 15 dk içinde sattıklarını anlattılar. Tekrar istediler ama o süreçteki yoğunluklar nedeniyle gönderemedik. Genelde kişisel bakım ürünlerimiz ile var olduğumuz Japonya, Kore, Tayvan, Singapur, Malezya, Çin, Hong Kong gibi Asya ülkelerinde bugün kolonyalarımızın en küçüğünden en büyüğüne kadar yoğun talep alıyoruz.”