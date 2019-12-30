Ekonomi İletişim Başkanı Altundan Kanal İstanbul paylaşımı İşte Türkiyeye kazandıracakları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İletişim Başkanı Altun'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: İşte Türkiye'ye kazandıracakları

İletişim Başkanı Altun'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı: İşte Türkiye'ye kazandıracakları

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Havadan Kanal İstanbul güzergahı.
Havadan Kanal İstanbul güzergahı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul projesi; İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek,10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca, projeye ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Tüm detaylarıyla 'Kanal İstanbul'
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Tüm detaylarıyla 'Kanal İstanbul'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul ile ilgili video paylaşarak, 5 madde sıraladı. Altun, ''İstanbul'da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul'un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek'' açıklamasında bulundu.


11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları
GÜNDEM
11 başlıkta Kanal İstanbul yalanları

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