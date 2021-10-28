Ekonomi İlginin arttığı çok yönlü sobaların fiyatı iki katına çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlginin arttığı çok yönlü sobaların fiyatı iki katına çıktı

Önceleri yalnızca ısınma amacıyla kullanılan sobalar, yerini yemek pişirme, su ısıtma, çay demleme gibi özellikleri olan yeni sobalara bıraktı. Sobaların fiyatı, yüzde yüz arttı.

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Haber Merkezi İHA
İlginin arttığı çok yönlü sobaların fiyatı iki katına çıktı
Foto: Arşiv.

Havaların soğuması ve yakıt fiyatlarının artması, vatandaşların soba tercihini de değiştirmeye başladı.

  • Eskiden kullanılan kovalı ve dökümlü sobaların aksine ısınmanın yanı sıra birçok özelliği de bünyesinde bulunduran kuzineye geçiş yapılmaya başlandı.

Vatandaşlar artan yakıt faaliyetlerinden en az oranda etkilenmek adına ısınmanın yanında başka özellikleri olan sobaları tercih etmeye başladı.

Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

SOBALARA İLGİ ARTTI

Bu kapsamda eski klasik sobaların satışı oldukça azalırken yerine ısınma, yemek pişirme, su ısıtma, ekmek pişirme ve çay demleme bölmeleri bulunan kuzinelere rağbet arttı.

Foto: İHA.
Foto: İHA.

"KUZİNEYİ ÇOK AMAÇLI KULLANARAK TASARRUF EDİYORLAR"

Eski sobaların yerine çok amaçlı kullanılan kuzinelere daha çok ilgi gösterildiğinin altını çizen 40 yıllık soba ve malzemeleri satıcısı Şeref Şentürk, “Vatandaşlar artık en çok kuzine istiyor. Fırınlı sobalar daha çok gidiyor. Hem ekmek yapıyorlar hem yemek pişiriyorlar hem çay demliyorlar hem de mutfak ve banyo için su ısıtıyorlar. Vatandaşlar kuzineyi çok amaçlı olarak kullanarak tasarruf etme yoluna gidiyorlar. Artan fiyatları satışlarımızı olumsuz etkiledi. Geçen sene sattığımız sobanın yarısı kadar soba sattık. Fiyatlar çok yükseldiği için satışlar azaldı ve vatandaşlar da sobalarını yenileyemedi. Kömür fiyatlarının artması da işlerimizin düşmesinde etkili oldu” dedi.

Foto: İHA.
Foto: İHA.

FİYATI 300 TL'DEN BAŞLAYIP, 5 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Bu sezonki soba fiyatlarından da bahseden Şentürk, “Geçen sene 600 TL’ye sattığımız sobayı bu sene 1200 TL’ye satıyoruz. 10 lira olan boruyu da 20 liraya satıyoruz. Fiyatlarda geçen seneye oranla yüzde 100 oranında bir artış oldu. Bunun sebebi de hammaddenin pahalanması. 6 TL olan sacın kilosu 12 TL’ye çıktı. Bu da soba fiyatlarına yansıdı. Soba fiyatları 300 TL’den başlayıp, 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. 300 TL olanlar sac kuzineler. Kovalılar da 600-700 TL civarında satılıyor” diye konuştu.

Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
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Dünyada ve ülke genelinde etkisini sürdüren koronavirüs, vatandaşları kırsal alanlara ve daha sakin bölgelere yönlendirdi.
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Son dönemlerde alınan koronavirüs tedbirleri ve yaz döneminin ardından salgın nedeniyle şehir merkezlerine inmeyen vatandaşlar, soğuk havalarla birlikte sobaya yöneldi.
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Koronavirüs sürecinde hem sobalara hem de ürünlerine ilgi arttı.
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Son dönemlerde sobaya olan talebin arttığını belirten Çankırılı esnaf Selami Sert, \"Bizim ağırlıkla sattığımız sobalar kuzineler ve yuvarlak sobalar var. Bu tür sobalar satıyoruz. Genelde de soba malzemelerini satıyoruz. ..\"
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\"Bu sene pandemiden dolayı köylerde vatandaşlar olduğu için sobalara karşı çok yoğun bir ilgi oldu. Piyasada aradığımız sobayı bulamıyoruz...\"
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\"Bir de fiyatları çok arttı. Bir soba takımı ortalama kuzine için 700 lirayı buluyor. Diğer sobalar da ortalama 500 lirayı buluyor. Soba fiyatları 300 liradan başlıyor 800 liraya kadar soba mevcut\" ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Koronavirüs sürecinin ardından vatandaşların kırsal bölgelere yönelmesi ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soba satışlarında gözle görülür artış meydana geldi.
Türkiye sıcaklarla kavruluyor: Onlar soba yakıyor
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Türkiye'de yaz sıcakları etkisini gösteriyor. Ülke genelinde sıcak hava dalgasına rağmen Karadeniz yaylaları serin iklimi ile ilgi çekiyor.
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Rize'nin İkizdere Vadisi'nde yaylalarda ahşap evlerde soğuk hava nedeniyle soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor. Cimil Yaylası'nda yaz aylarını geçirenler, büyük çoğunluğu soğuk ve sisli havalarda evlerinde sobalarda ısınıyor. Serin yaylalar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Vadiye gelenler, şelaleleri ziyaret ediyor, termal kaplıcada şifa arıyor. Turistler de günübirlik çıktıkları yaylalarda serin havanın keyfini çıkarıyor.
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'YAZIN KIŞI YAŞIYORUZ'<br>​<br>​ Cimil Yaylası'nda yaşayan Sebahat Sarı, “Buralar çok serin. Hala yorganlarla yatıyoruz. Her akşam yaylada soba yakıyoruz. Şehirlerde akrabalarımız 'yandık,piştik' diyorlar. Ben de onlara havanın ne kadar serin olduğunu anlatıyorum\" dedi.
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Gülcemal Özer ise \"Yaylalar çok serin oluyor, her akşam muhakkak sobamız yanıyor. Geceleri yün yorgan kullanıyoruz. Şehirlerde sıcaktan bunalmış insanlar. Hem buraya gelenler hem de telefonla konuştuğumuz yakınlarımız anlatıyor. Biz de burada yazın neredeyse kışı yaşıyoruz\" diye konuştu.
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Yaylaya gezmeye gelen Servet Karamahmutoğlu da \"Şehir merkezi çok sıcaktı yaylalara çıkalım dedik, giydiğin kazak da sıcak tutmadı burası gerçekten çok soğuk\" dedi.
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İkizdere'ye gezmeye gelen Binatlı Ustaoğlu \"Biz Hollanda'dan ailece buraya geldik. Buranın doğasından faydalanmaya çalışacağız. Termal sularından şifa arayacağız. Karadeniz'in her tarafı yayla gibi. Sabah uyandığında kuş sesi, dere sesi ile güne başlıyorsun\" ifadelerini kullandı.
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Turizmci Amaç Ekşi de “İnsanların doğa tatillerini tercih etmelerindeki en önemli sebeplerinden biri yaz sıcaklarında serin yaylalara kavuşmak istemeleri oluyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu sıcak olduğu için o bölgelerden daha çok Karadeniz'in serin yaylaları tercih ediliyor. Turizm sezonu geç başladı ama sezonun uzayacağını düşünüyoruz\" dedi.
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Türkiye sıcaklarla kavruluyor: Onlar soba yakıyor
Türkiye'nin sıcaklardan kavrulduğu yaz aylarında, Rize'nin İkizdere Vadisi'nde yaylalarda soğuk hava nedeniyle evlerde soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor. Serin yaylalar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
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