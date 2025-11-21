İliç’te madenle birlikte hayat da durdu

Madenin kapalı kalmasından olumsuz etkilenen bölge halkı da yaşadığı zorluğu dile getirdi. Giyim mağazası sahibi Nurten Alpaydın, “İnsanlar işten çıkınca bu durum doğal olarak bize de yansıdı. Hem esnaf olarak biz zorlanıyoruz hem de halk genel anlamda etkilenmiş durumda. Madenin bir an önce açılmasını istiyoruz” dedi. Manav işletmecisi Özlem Sayer Gürbüz de sirkülasyon olmaması sebebiyle iş yapmalarının mümkün olmadığını belirtti. Daha önce madende çalışan işçi Recep Şeker ise “Maden kapandı, birçok kişi işsiz kaldı, aç kaldı. Sadece biz değil, civar illerden birçok insan bu madenden ekmek yiyordu. Herkes bir umutla madenin yeniden açılmasını bekliyor” dedi.