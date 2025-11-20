Savunmada önemli adım: LEVENT'ten tam isabet! İlk Güdümlü test atışında hedefini tam isabetle vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen LEVENT, deniz unsurlarına tehdit oluşturan su sathına yakın seyreden ses altı ve ses üstü hıza sahip gemi savar güdümlü mermiler ile uçak, helikopter ve İHA/SİHA gibi hava hedeflerine karşı gemi öz savunmasını sağlamak üzere tasarlandı.





Sistem, savaş ortamında bulunabilecek her türlü karıştırma ve elektronik harp taarruzlarına karşı dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. Yüksek miktarda güdümlü mermi taşıma kapasitesine sahip LEVENT, yeni inşa edilecek su üstü platformların yanı sıra var olan platformlara da entegre edilebiliyor.