Savunmada önemli adım: LEVENT'ten tam isabet! İlk Güdümlü test atışında hedefini tam isabetle vurdu

12:1020/11/2025, Perşembe
IHA
ROKET Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN), LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi'nin arayıcılı güdümlü test atışında hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu.

İlk kez hava hedefine yönelik atış gerçekleştiren LEVENT, savunma hattının kritik bir bileşeni olmaya devam ediyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen LEVENT, deniz unsurlarına tehdit oluşturan su sathına yakın seyreden ses altı ve ses üstü hıza sahip gemi savar güdümlü mermiler ile uçak, helikopter ve İHA/SİHA gibi hava hedeflerine karşı gemi öz savunmasını sağlamak üzere tasarlandı.


Sistem, savaş ortamında bulunabilecek her türlü karıştırma ve elektronik harp taarruzlarına karşı dayanıklı yapısıyla da dikkat çekiyor. Yüksek miktarda güdümlü mermi taşıma kapasitesine sahip LEVENT, yeni inşa edilecek su üstü platformların yanı sıra var olan platformlara da entegre edilebiliyor.

Hibrit arayıcı başlığa sahip, parçacık etkili harp başlığı ile yaklaşma sensörü bulunduran, yüksek manevra kabiliyetiyle sınıfının öne çıkan güdümlü mermilerinden biri olarak her türlü şartta görev yapmaya hazır. LEVENT, atıcı sistemi üzerinde bulunan radar ve Elektro-Optik Sistem sayesinde hedef tespiti, takibi, hedef değerlendirmesi, hedefe angajman ve imha görevlerini de başarıyla yerine getirmektedir.

