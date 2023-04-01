İlk Evim kurasında İstanbul heyecanı

İstanbul Tuzla’da inşa edilecek konutlar için 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan kurayla 20 bin 920 evin kurası, ardından da dün ve önceki gün Çatalca ve Silivri’deki kura çekimleri tamamlandı.

19 Nisan'da bitecek

İstanbul’daki dört lokasyonun sonuncusu ve en büyüğü olan Arnavutköy-Başakşehir-Esenler’deki 28 bin 340 evin kurası bugün başlıyor. Arnavutköy-Başakşehir-Esenler konutlarının kurası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda bugün başlayacak ve yaklaşık üç hafta sürecek. 19 Nisan’a kadar sürecek kurayla birlikte Türkiye genelindeki 250 bin konutun kura maratonu tamamlanmış olacak.

Nuri Parlayan.

Tarifsiz mutluluk

29 Mart Çarşamba günü tamamlanan Tuzla ile dün tamamlanan Çatalca ve Silivri’deki hak sabi olman şanslı vatandaşların listesi e-Devlet üzerinden duyuruldu. Ev sahibi olmaya hak kazanan Nuri Parlayan, çekiliş sonrası yaşadığı sevinci ve mutluluğun tarif edilemez olduğunu söyledi. Parlayan, “Projeye son zamanlarda başvurmuştuk. Fazla bir beklentim yoktu çünkü engelli kategorisine çok fazla başvuru vardı. Bunların arasından 1.100 kişi kazandı. Kura çekimini takip ederken de sonlara doğru ‘Bana çıkmayacak galiba’ deyip izlemeyi bıraktım. Ardından, arkadaşlar beni aramaya başladı ve ‘hayırlı olsun sana çıkmış’ dediler. İnanılmaz mutlu oldum” dedi.

Arsada sekiz bin kura tamam

27 Mart’ta başlayan ‘İlk Evim Arsa’ projesinde kura çekimleri de İstanbul’da devam ediyor. İlk etapta çekilişi duyurulan 10 bin arsadan 8 bininin hak sahibi dün mesai bitimine kadar belirlendi. İstanbul’daki arsa kuraları 4 Nisan’da tamamlanacak. 10 bin müstakil arsanın sahibinin belli olacağı kura çekiminde, 1.000 tane de yedek çekilecek. İstanbul için duyurulan arsalara toplamda 191 bin 484 başvuru gelmişti.







