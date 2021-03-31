Ekonomi İlk resmi temas bugün Ticaret Bakanı Pekcan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk resmi temas bugün: Ticaret Bakanı Pekcan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüşecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'deki yönetim değişikliğinin ardından 18 Mart'ta görevine başlayan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile bugün video konferans yöntemiyle görüşecek. Pekcan'ın, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, Kovid-19 salgınının dünya ticaretine olumsuz etkilerine karşı atılacak adımlar, ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının geliştirilmesinin de aralarında olduğu konular ele alınacak.

Haber Merkezi AA
İlk resmi temas bugün: Ticaret Bakanı Pekcan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüşecek
Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin göreve başlamasından kısa süre sonra ilk görüşmek istediği ülkeler arasında Türkiye'nin yer alması, ticari ilişkilere verilen önemin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Katherine Tai

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI

Pekcan'ın, Tai ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra ticaret hacminin dengeli şekilde artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının geliştirilmesi, Dünya Ticaret Örgütündeki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ticaretine olumsuz etkilerine karşı atılacak adımların da aralarında bulunduğu konular ele alınacak.

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Türkiye-ABD ticari ilişkileri

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı salgına rağmen 2020 yılında yüzde 13,5 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.

  • Geçen yıl Türkiye-ABD ticaret hacmi 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından, Başkan Joe Biden ticaret konularını yönetmesi için ABD Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, ABD Ticaret Temsilciliğine ise Katherine Tai'yi getirmişti.

Bakan Pekcan da iki mevkidaşını kutlayarak, ABD ile mevcut ticaret hacminin artırılması için başlatılan çalışmaları sürdürme yönündeki kararlılığını ifade etmişti.

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