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Dünya Ekonomisi
IMF'den Pakistan'a 7 milyar dolarlık kredi

IMF'den Pakistan'a 7 milyar dolarlık kredi

10:0826/09/2024, Perşembe
AA
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IMF
IMF

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan'ın 7 milyar dolarlık kurtarma paketini onaylarken, bunun 1,1 milyar dolarlık diliminin 30 Eylül'e kadar ulaşması bekleniyor.

Pakistan medyasına göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu toplantıları sırasında yaptığı açıklamada, 7 milyar dolarlık kurtarma paketinin onaylanması nedeniyle memnuniyetini dile getirerek IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve ekibine teşekkür etti.

Ekonomik reformların hayata geçirilmeye devam ettiğini aktaran Şerif, hükümetin ekonomik hedeflere ulaşmak adına çok çalıştığını söyledi.

Şerif ayrıca paketin onaylanması konusunda sundukları yardımlar nedeniyle Suudi Arabistan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de teşekkür etti.

Öte yandan Pakistan Merkez Bankası Başkanı Cemil Ahmed de İslamabad yönetiminin, IMF'nin talep ettiği tüm şartları sağladığını kaydetti.

Bu kurtarma paketi kapsamında 1,1 milyar dolarlık ilk dilimin 30 Eylül'e kadar, ikinci dilimin ise bu yıl bitmeden Pakistan'a ulaşması bekleniyor.
Pakistan ve IMF, haziranda 37 aylık kredi programı üzerinde görüşmelere başlamıştı.
#IMF
#İslamabad
#Uluslararası Para Fonu
#Pakistan

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