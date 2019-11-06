Ekonomi İndirim arifesinde sanal dolandırıcılığa dikkat Güvenlik sertifikası ve iletişim bilgisi yoksa o siteyi terk edin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İndirim arifesinde sanal dolandırıcılığa dikkat: Güvenlik sertifikası ve iletişim bilgisi yoksa o siteyi terk edin

Büyük markaların indirim kampanyalarını duyurmaya başladığı Kasım ayı itibariyle, büyük alışveriş günlerine sayılı günler kaldı. Düşük fiyatlardan başı dönen tüketicilerin birçoğu ise bu günlerde dolandırıcıların hedefinde. Peki, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırılmamak için neler yapılmalı? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Dağıtmaç, başta güvenlik sertifikası ve iletişim bilgisi olmayan sitelerden uzak durulması gerektiğini söyleyerek dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Sanal dolandırıcılık phishing denilen bir yöntemle yapılıyor.
Fotoğraf: Arşiv / Sanal dolandırıcılık phishing denilen bir yöntemle yapılıyor.

Black Friday adıyla bilinen ‘Süper Cuma’, 11.11, siber pazartesi ve yılbaşı fırsatları… Kasım ayı itibariyle indirimli alışveriş dönemi başladı. Özellikle Black Friday ile fiyatlarda yüzde 80’e yakın indirim bekleniyor.

İnternetten alışveriş yapmak isteyenler için ise önemli bir uyarı var. Fiyatların düşük olmasından dolayı cezbedilen tüketiciler, dolandırıcıların da hedefi. Kısa süreliğine kurulan sahte web siteleri, çılgın alışveriş dönemlerinde tüketicilerin kredi kartı bilgilerini ele geçiriyor, paralarını alıp ürün teslimi etmiyor ya da dalga geçercesine maddi değeri olmayan ürünler gönderiyor.

Büyük markaların indirim kampanyalarını duyurmaya başladığı bu günlerde tüketicinin dolandırılmamak için nelere dikkat etmesi gerektiğini Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Danışmanı Dr. Murat Dağıtmaç’a sorduk.

Dr. Murat Dağıtmaç

Yenisafak.com’a özel açıklamalar yapan Dağıtmaç, şu uyarıları yaptı: “Sosyal medyadan yapılan çekiliş paylaşımlarında paylaşım yapılan hesabın orijinal olup olmadığına baksınlar.

E-ticaret sitesinden yapılacak alışverişlerde güvenlik sertifikası var mı yok mu mutlaka kontrol etsinler.

İletişim kısmında sabit bir adresi ve sabit telefonu olup olmadığını kontrol etsinler. O web sitesinin veya şirketin ismini internette aratıp kötü yorumlar olup olmadığına baksınlar.

Her sosyal medya reklamına güvenmeyin

Dolandırıcılık yapılan sitelerin reklamlarının sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığına dikkat çeken Dağıtmaç, “Sanal dolandırıcılık genel olarak phishing denilen bir yöntemle yapılıyor. Bu yöntem gerçek web sitelerinin birebir sahtelerini yaparak, (e-devlet sitesi dahil) insanların güvenlerini kazandıktan sonra kredi kartı bilgilerini alma yöntemiyle yapılıyor.

İngilizce password ve fishing sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuş phishing, yasa dışı yollarla bir kişinin şifresini veya kredi kartı ayrıntılarını öğrenme ya da yemleme olarak tabir ediliyor.

Bu sitelerin duyurusunu ise sosyal medya mecralarından reklam verilerek yapılıyor. Örnek verecek olursak A bankası’ndan çekilişle 50 kişiye 10 bin 000 para puan ve bir kişiye çok lüks bir araba veriyoruz diye reklam çıkılıyor. A bankasının müşterisiyseniz çekilişle araba kazanmak için kredi kartı bilgisini verdiğiniz anda limitinizin tamamını kredi kartınızdan tahsil ediliyor” dedi.

En yaygın olan dolandırıcılık e-mail ile

Dolandırıcıların tüketicileri farklı birçok yöntemle kandırdıklarını vurgulayan Dağıtmaç, “İkinci bir yöntem ise, dolandırıcılar farklı e-ticaret siteleri kurup pahalı ürünleri çok ucuz fiyata sattıktan sonra satın alınan ürün yerine oyuncak, salatalık veya daha adi bir ürünü göndermekle kişi dolandırılmış oluyor.

e-mail ile sanal dolandırıcılıkta en yaygın olanlardan birisi. Özellikle Afrika ülkelerinden Türkiye’ye para transferi yapacağız diyerek para kazandırma vaadiyle kredi kartı bilgilerinizi alıp paranızı çalabiliyorlar.

Netice itibariyle kolay yoldan para kazanmak için veya bir ürünü çok daha ucuza almak için vaatler vererek kişiler kandırılıyor” ifadelerini kullandı.

Alışveriş yapmak insanların zaaflarından birisi

Black Friday, yılbaşı, babalar günü, sevgililer günü, anneler günü gibi günlerin hepsinin aynı düşüncenin ürünü olduğunu belirten Dağıtmaç, tüm bunların kapitalist sistemin çıkardığı pazarlama stratejileri olduğunu anlattı. Hatta önemli günlere yenilerinin ekleneceğini söyleyen Dağıtmaç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

  • “İnsanlar ucuz ürün bulma sevdasıyla, firmalar ise daha fazla ürün satma düşüncesiyle kendimizden olmayan kültüre sahip çıkıyoruz. Alışveriş yapmak insanların zaaflarından birisi. Kapitalist sistemin kurucuları ise bu zaafı iyi bildikleri ve nasıl yönlendireceklerini biliyor. O yüzden bu tarz günler oluşturup, günlere önem atfederek insanların manevi duygularını sömürüyorlar. Değer verdiğimiz insanlara, değerimizi göstermek için hediyelik eşya almamız gerektiğine inanmaya başladık. Çünkü gördüğümüz filmlerde, reklamlarda, billboardlarda tüm reklam materyallerinde bize bunu dikte ettirdiler. Netice itibariyle daha ucuz ürün almak için kültürel yapımızı değiştirmeye başladık ve üzülerek söylüyorum devamı da gelecek.”

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