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Ekonomi İngiliz bakan tehdit iddiası üzerine istifa etti
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiliz bakan Burns "alacaklıyı tehdit ettiği" iddiası üzerine istifa etti

İngiliz bakan tehdit iddiası üzerine istifa etti

İngiltere’de Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiğinin belirtilmesinin ardından istifasını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns.
Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns.

İngiltere’de Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TEHDİT İDDİASI SONRASI İSTİFA ETTİ

İngiliz parlamentosunun Standartlar Komitesi tarafından yapılan incelemenin sonucunda hazırlanan bir raporda Burns’un babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiği belirtildi.

  • Raporun İngiliz Başbakanlığına iletilmesinin ardından Devlet Bakanı Burns bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MEKTUP ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Şikayet, Bakan Burns tarafından Avam Kamarası’nın antetli kağıdına yazılmış ve babasının borcunun yapılandırılması için talepte bulunan bir mektuba dayanıyordu. İngiliz parlamentosunun ilgili komisyonu, şikayetin ardından iddialara ilişkin inceleme başlatmıştı.

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