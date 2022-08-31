Ekonomi İngiltere için enflasyon uyarısı Rekorlar görülebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere için enflasyon uyarısı: Rekorlar görülebilir

Küresel ekonomiler enflasyon salgını ile mücadele ederken, enflasyona alışık olmayan İngiltere için ise daha kötümser senaryolar ortaya çıkmaya başladı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, İngiltere'de enflasyonun gelecek yıl yüzde 22'ye çıkabileceğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere için enflasyon uyarısı: Rekorlar görülebilir
Foto/arşiv

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele ederken, enflasyona alışık olmayan İngiltere'de rekorlar görülebilir. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, doğal gaz fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi halinde İngiltere'de enflasyonun 2023'te yüzde 22'ye yükselebileceğini öngördü.

Citigroup da daha önce İngiltere'de Enflasyon yüzde 13 beklentisinin üzerine çıkıp yüzde 18,6'ya ulaşacağını tahmin etmişti.

İngiltere'de büyük kriz: Hayat pahalılığı yüzünden ülke isyanda
DÜNYA
İngiltere'de büyük kriz: Hayat pahalılığı yüzünden ülke isyanda

Goldman Sachs'ın raporuna göre İngiltere'de enerji fiyatı sınırının Ocak ayında yeniden gözden geçirileceğini ve yüzde 80'e çıkarılması halinde enflasyonun yüzde 22,4'e kadar yükselebileceğini bunun da eksi büyüme getirebileceğini açıkladı.

Enerji maliyetlerinin azalması halinde Goldman Sachs, İngiltere'de enflasyonun yüzde 14,8'de tepe yapacağını öngördü.

İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
DÜNYA
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

İngiltere’de su kısıtlaması: 33 milyon kişiyi vuracak
DÜNYA
İngiltere’de su kısıtlaması: 33 milyon kişiyi vuracak

İngiltere'den kritik faiz kararı: 27 yıl sonra en büyük artış
DÜNYA
İngiltere'den kritik faiz kararı: 27 yıl sonra en büyük artış
Dağların arasında tesadüfen bulundu

Dağların arasında tesadüfen bulundu

​Görenler hayret etti: 45 milyon yıllık.
Balık 200 taşı bin lira

Balık 200 taşı bin lira

​Şifalı olduğuna inanılıyor: Yoğun talep var.
S-300lü tacizNATO yolunda

S-300'lü taciz
NATO yolunda

​MSB, Yunanistan'ın tacizinin radar kayıtlarını NATO'ya ve üye ülkelere gönderecek.

​'Türkiye'nin ekonomi modeliyle kazanımlarımız sürecek.'

​İkinci el araç fiyatlarında düşüş

Ölümler arttı: Alarm verildi virüs hızla yayılıyor.

​MİT nefes aldırmıyor: Sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan Duhok/Gara'da etkisiz.

İkinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü.

​30 milyon Pakistanlının gözü kulağı gelecek yardımlarda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.