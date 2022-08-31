İngiltere için enflasyon uyarısı: Rekorlar görülebilir

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele ederken, enflasyona alışık olmayan İngiltere'de rekorlar görülebilir. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, doğal gaz fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi halinde İngiltere'de enflasyonun 2023'te yüzde 22'ye yükselebileceğini öngördü.
Citigroup da daha önce İngiltere'de Enflasyon yüzde 13 beklentisinin üzerine çıkıp yüzde 18,6'ya ulaşacağını tahmin etmişti.
Goldman Sachs'ın raporuna göre İngiltere'de enerji fiyatı sınırının Ocak ayında yeniden gözden geçirileceğini ve yüzde 80'e çıkarılması halinde enflasyonun yüzde 22,4'e kadar yükselebileceğini bunun da eksi büyüme getirebileceğini açıkladı.
Enerji maliyetlerinin azalması halinde Goldman Sachs, İngiltere'de enflasyonun yüzde 14,8'de tepe yapacağını öngördü.