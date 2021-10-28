İngiltere'de otomobil üretimi eylülde sert düştü

İngiltere'de otomobil üretimi geçen ay yüzde 41,5 azalışla 67 bin 169 adede geriledi. Ülkede eylül ayı itibarıyla yıllık otomobil üretiminin 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 656 bin 777 adede yükseldiği bildirilen açıklamada, geçen ay iç piyasa için üretilen otomobil sayısının yüzde 47,4 gerileme ile 14 bin 297'ye, ihracata yönelik üretilen otomobil sayısının da yüzde 39,6 azalma ile 52 bin 872'ye indiği aktarıldı.