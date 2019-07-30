Ekonomi İran kripto para madenciliğini yasallaştırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

İran kripto para madenciliğini yasallaştırdı

İran kripto para madenciliğini yasallaştırdı

İran hükümeti kripto para madenciliğini yasal bir endüstriyel faaliyet olanı olarak kabul ettiğini açıkladı. Kararın ardından kripto para ticaretinin devlet güvencesi altında olmayacağına dikkat çeken Tahran yönetimi söz konusu ticaret ile uğraşanların riskleri de göze alacağını kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Kripto para madenciliği
Kripto para madenciliği

Mehr Ajansı’nın haberine göre kripto para madenciliği yapmak isteyenlerin İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alması gerekecek.

Tahran yönetimi kripto para ticareti yapanların mevcut riskleri kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tip finansal araçların bankacılık sistemi ya da devlet güvencesi altında olmadığına dikkat çekti.

YEREL İŞLEMLERDE YASAK!

Kripto para madenciliğini yasallaştıran karara göre, kripto para birimlerini yerel işlemlerde kullanmak hala yasak.

  • Ayrıca diğer endüstriyel faaliyet alanlarında olduğu gibi kripto paralarda da üreticiler, ürünlerini yurtdışına satıp gelirleri tekrar İran’a getirmedikleri sürece vergilere tabi tutulacak.

MADENCİLER İRAN'A AKIN EDİYOR

Tahran yönetiminin elektrik fiyatlarını düşük tutmak amacıyla uyguladığı teşvik programları, bir dönem dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan Çin dahil bir çok yabancı ülkeden madencilerin İran’a gelmesine neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre İran, 2017 yılında enerji fiyatlarına 45.1 milyar dolar sübvansiyon uyguladı.

  • Dünyanın ikinci en ucuz elektrik fiyatlarına sahip İran’da kripto para madencilerinin de kullandığı elektrik fiyatı hala kilovatsaat başına 3 sent olarak hesaplanıyor.

7 SENT BEKLENTİSİ

Ancak hükümet madencileri endüstriyel faaliyet kapsamına aldıktan sonra kullandıkları elektrik fiyatı da yükselecek. Kripto para madencilerinin kullanacağı elektriğin 7 sente satılması bekleniyor. Bu seviye, yine elektrik fiyatları uygun olduğu için en çok tercih edilen ülkelerden Çin ile aynı maliyet düzeyi anlamına gelecek.

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