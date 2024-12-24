İş dünyası indirim istiyor: Yüksek faiz çıkmazına son

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın

: 2024 yılının ikinci yarısından bugüne gelen ekonomik göstergeler ‘Faiz düşsün’ diyor. İş dünyası olarak finansa erişim ve yatırım ortamı açısından Merkez Bankası’nın bu doğrultuda bir karar almasını bekliyoruz. Özellikle iç piyasada yılın ikinci yarısından itibaren ekonomi verilerinde güzel haberler aldık. Piyasaların morale ihtiyacı var.

Merkezin faiz düşürmesini gevşeme olarak değil, ekonomik aktivitelerdeki toparlanma eğilimine paralel, moral kaynağı teşkil edeceğini düşünüyoruz.