Ekonomi İşçi maaşı yüzde 30 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşçi maaşı yüzde 30 arttı

İşçilerin saatlik kazancı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30,3 arttı. Saatlik kazançta sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 28,3, inşaat sektöründe yüzde 36,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 28,1 oldu. Ekonomik güven endeksi ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 80,7'den 87,1'e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 28,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 azalış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 0,3 artarken, inşaatta yüzde 7,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 azalış kaydetti.

İŞÇİ ÇALIŞMA SAATİ AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,2 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,6, inşaat sektöründe yüzde 32,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 düştü. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 geriledi.

BRÜT MAAŞ YÜZDE 18,4 ARTTI

Brüt ücret-maaş endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 arttı. Endeks, sanayide yüzde 19,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,2 artış gösterirken, inşaatta ise yüzde 7,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 arttı. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 4,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalış belirlendi. Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 30 artarken sanayi sektöründeki artış yüzde 27,7, inşaat sektöründe yüzde 36,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,9 olarak kayıtlara geçti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 8,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,3 yükseldi.

REKLAM
  • SAATLİK ÜCRETTE İNŞAAT BİRİNCİ
  • Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,3 artarken sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 28,3, inşaat sektöründe yüzde 36,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 28,1 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,4 yükseldi.
  • EKONOMİYE GÜVEN YÜKSELDİ
  • Ekonomik güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7,9 artışla 80,7'den 87,1'e çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3, reel kesim güven endeksi 102,1, hizmet sektörü güven endeksi 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.

Altay tankına Aselsan desteği
EKONOMİ
Altay tankına Aselsan desteği
TSK ve MİTten ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Gara'da 3 terörist etkisiz hale getirildi.
En büyük casusluk olayı aydınlanabilir

En büyük casusluk
olayı aydınlanabilir

​Kod adını bizzat FETÖ lideri koydu.
Şule Yüksel Şenlere veda

Şule Yüksel
Şenler'e veda

Eyüpsultan Camii'nde cenaze namazı kılındı.
G.Saray'a gideceğim

G.Saray'a gideceğim

Falcao sarı-kırmızılılara müjdeyi verdi.
TL için yeni faiz

TL için yeni faiz

Uluslararası standartlara uyumlu olacak.
Her girişte<br>farklı tabela

Her girişte
farklı tabela

​Bu ilçenin nüfusu geldiğiniz yere göre değişiyor.

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
Korkunç anlar kamerada

Korkunç anlar kamerada

​Halk otobüsünden saniyelerle kurtuldu.
Yeni görev

Yeni görev

Erdoğan'a suikaste giden FETÖ timini yakalamıştı.
Kararı bekleniyor

Kararı bekleniyor

​F.Bahçe'den Volkan Demirel ile ilgili açıklama geldi.
KKTC'de tarihi gün

KKTC'de tarihi gün

'Hayalet şehir' ​45 yıl sonra görüntülendi.
İBB önünde<br> oturma eylemi

İBB önünde
oturma eylemi

Yüzlerce çalışan İmamoğlu'ndan "işe iadelerini" istiyor.
Putin'in dondurmacısı da KGB ajanı

Putin'in dondurmacısı da KGB ajanı

​Erdoğan'a dondurma uzatan o kişi Putin'in fotoğraflarında ortaya çıktı.
60'ından <br>sonra hafız oldu

60'ından
sonra hafız oldu

İcazetini öğrencileriyle birlikte alacak.
KPSS sonuçları açıklandı

KPSS sonuçları açıklandı

​Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek.
17 ülke 5 sektör!

17 ülke 5 sektör!

​Ticaret Bakanı Pekcan, önemli hazırlığı duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.