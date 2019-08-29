İşçi maaşı yüzde 30 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 28,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 azalış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 0,3 artarken, inşaatta yüzde 7,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 azalış kaydetti.

İŞÇİ ÇALIŞMA SAATİ AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,2 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,6, inşaat sektöründe yüzde 32,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 düştü. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 geriledi.

BRÜT MAAŞ YÜZDE 18,4 ARTTI

Brüt ücret-maaş endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 arttı. Endeks, sanayide yüzde 19,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,2 artış gösterirken, inşaatta ise yüzde 7,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 arttı. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 4,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalış belirlendi. Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 30 artarken sanayi sektöründeki artış yüzde 27,7, inşaat sektöründe yüzde 36,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,9 olarak kayıtlara geçti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 8,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,3 yükseldi.

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SAATLİK ÜCRETTE İNŞAAT BİRİNCİ

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,3 artarken sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 28,3, inşaat sektöründe yüzde 36,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 28,1 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 8,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,4 yükseldi.

EKONOMİYE GÜVEN YÜKSELDİ

Ekonomik güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7,9 artışla 80,7'den 87,1'e çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3, reel kesim güven endeksi 102,1, hizmet sektörü güven endeksi 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.