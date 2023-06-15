İşgücü piyasasına ilişkin rekabet soruşturması: Sözlü savunma tarihleri belli oldu

Keban ve Karakaya Baraj göllerinin üzerinde kurulu 174 aktif işletme ile iç sularda en fazla alabalık üreten iller arasında birinci sırada yer alan Elazığ’da üretilen somon ve alabalıklar, başta Japonya ile Kanada olmak üzere Rusya, Hollanda, Almanya ve 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Bu çerçevede üretim 31 bin tona ulaşırken ihracat ise yüzde yüz artarak 60 milyon dolara ulaştı.